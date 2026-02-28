Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玻利维亚运钞机坠毁15死30伤 民众疯抢散落钞票 军警发射催泪弹驱赶

即时国际
更新时间：12:21 2026-02-28 HKT
发布时间：12:21 2026-02-28 HKT

南美洲玻利维亚空军一架运送中央银行全新钞票的运输机，周五傍晚在首都拉巴斯附近的埃尔阿尔托国际机场降落时冲出跑道，撞入一条高速公路，波及至少15辆汽车，造成至少15人死亡，30人受伤。事故现场散落著大量钞票，引发民众疯抢，警方要施放催泪弹驱散。

撞入公路波及15架车

涉事的是空军一架C-130「大力士」运输机，自圣克鲁斯市起飞，疑似因天气恶劣，在傍晚6时20分降落时冲出机场跑道，撞向邻近的一条高速公路。当时公路上交通繁忙，至少15辆汽车受损。事发后，民航部门埃尔阿尔托国际机场一度关闭，暂停航班升降。

事故发生后，消防员迅速到场射水降温，所幸飞机并未爆炸，但飞机已严重损毁，机上运载的是玻利维亚央行新钞，事故现场散落著大量钞票。

社媒流传民众疯抢钱片段

社交平台X上流传的画面显示，飞机坠毁后，事故现场陷入一片混乱，民众纷纷涌向坠机地点，要捡拾散落地面的钞票。

当地执法人员出动水炮与催泪弹驱散民众。事发数小时后，仍有大批人潮聚集试图闯入现场抢钱，600军警部署在坠机地点，外围竟聚集多达1.5万名民众。部分民众甚至试图拆毁金属围栏，企图突破封锁线取得散落的钞票。

国防部：执钱构成犯罪

中央银行总裁埃斯皮诺萨（David Espinoza）随后表示，机上运载的新钞正运往拉巴斯，原本即将投入流通，但因尚未印上序号，尚未具备法定货币地位。埃斯皮诺萨未透露具体运送数量。国防部则警告，这批钞票不具购买力，若捡拾或使用将构成犯罪。声明中补充表示：「请民众远离现场，让当局进行相关工作。」

埃斯皮诺萨未具体说明运送的金额，但表示钞票是从国外运抵圣克鲁斯。
 

