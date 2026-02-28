涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首

台湾一对母女早前到日本旅游，年幼女儿在涩谷著名十字马路拍照时，比出开心姿势，未料遭一名身穿蓝色外套、戴口罩的长发女子恶意冲撞，相关影片曝光后引发轩然大波。一名日本女子事后在社交平台Threads发文回应，坦承是她所为，解释当时正在赶时间，才出手把女童推开，甚至表示自己没勇气自首，要求网民「直接检举她」。不过，目前网民仍质疑该帐号的真实性。

10秒内连撞3人

根据现场流出的侧拍画面显示，受害女童当时正开心转身准备入镜，该名蓝衣女子却毫无避让意图，直接以右手肘强硬顶撞，女童当场失去重心重摔，撞人女子随后头也不回地离去。该撞人影片在社交平台X累积超过千万次观看，更令人震惊的是，这名女子在撞倒女童前的短短10秒内，就已经先用手肘攻击了一名穿黑外套的男子，随后又冲撞另一名与母亲牵手的小孩。

一名身穿蓝色外套、戴口罩的长发女子恶意冲撞女童。Threads

女子突出手把女童推开。peipeilin527 IG

女子推女童连环图。peipeilin527 IG

有日本网民指出，该女子长期在涩谷一带出没，犯案模式高度一致：专挑人潮拥挤时段，锁定身形较弱或专心拍照的游客下手，似乎是「撞人惯犯」。

愤怒网民大肉搜

值得注意的是，事件爆发后，愤怒的日本网民发起肉搜，随即在社交平台发现疑似当事人的帐号「mitsu01314」。有网民转发该女子的照片并痛批「这家伙真的非常不妙」，没想到竟钓出本人亲自回复。

该帐号「mitsu01314」在下方冷静回应，「是我，我那时候很赶时间。因为我没有自首的勇气，所以请检举我」。这种毫无悔意且推卸责任的态度，让原本就气愤的网民更加火大，纷纷留言痛骂「赶时间就能撞小孩吗？」、「真的太自私了」。

当事人回应帐号真实性遭质疑

有网民要她到女童家人原本贴文留言道歉并说明情况。她回复「了解，我很担心小朋友有没有受伤，自己自私的行为造成大家困扰，抱歉没有考虑到后果」。

不过，也有不少网民质疑该帐号的真实性，认为极有可能是刻意吸引关注的反串帐号、「这应该是假帐号吧？想趁机骗点击？」、「感觉是反串，故意想引战的钓鱼帐号」。

律师警示：蓄意推挤恐面临15年刑责

针对此类撞人行径，日本律师冨本和男透过法律媒体指出，在公共场所故意推挤他人，即便未造成受伤，也可能触犯「暴行罪」，最重可处2年以下拘禁或30万日圆（约1.5万港元）罚款；若导致对方受伤（如女童摔伤），则构成「伤害罪」，最高刑责可达15年。

目前该影片已引起日本警方与相关单位关注，呼吁赴日游客在热门景点务必提高警觉，若遇此类情况应尽量保留影像证据报警处理。