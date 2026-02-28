Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本樱花花期料惊喜提早 东京最快三月中绽放 即睇各地开花时间预测

即时国际
随著春意渐近，日本多间私人气象机构近日相继发表2026年樱花开花预测报告。受全球气候暖化及近期气温波动影响，多地染井吉野樱的绽放时间预计将较往年提前，其中港人外游热点的东京最快有望于3月16日迎来「第一朵」樱花，成为全国率先踏入花季的地区。

两大气象机构预测：东京料最快开花

综合日本放送协会（NHK）及相关气象机构资料，日本气象协会于周四（26日）预计，东京市中心及福冈市将于3月20日进入花期。随后，名古屋、高知、广岛及大阪等地将于3月下旬相继绽放。至于纬度较高的东北及北海道地区，预测仙台将于4月1日开花，札幌则预计在4月27日迎来春樱。

另一知名预测机构Weather Map的预测则更为进取，认为东京的樱花在3月16日便会绽放，较往年显著提早。该机构预测名古屋、高知及福冈的开花期为3月17日，而札幌的花期则定于4月25日。

冷热交替催生花蕾 气温波动成关键

气象专家分析指出，今年的花期预测主要参考了三个关键因素：首先是1月份出现的强烈寒流，为樱花花蕾提供了足够的「低温需求」以唤醒生长；其次是2月份气温多次高于平均水平，加上预计3月份的气温将持续偏暖，种种气象条件均加速了樱花的成熟与绽放。

由于樱花从开花到「满开」（全盛期）通常约需一周时间，有意赴日赏樱的旅客，建议密切留意最新气象更新，以掌握最佳的赏枫与摄影时机。

