爱泼斯坦案｜ 克林顿坚称相处期间未见异样 否认与按摩池女子有性行为

继前第一夫人希拉里昨日完成闭门讯问后，前总统克林顿（Bill Clinton）于周五（27日）接续就爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性贩卖案接受国会质询。在长达六小时的作证中，克林顿坚称自己对爱泼斯坦的犯罪行为毫不知情，并强调若早知其涉及贩卖未成年少女，绝不会与其往来。

强调受骗多年 称从未察觉任何令人不安或违法迹象

克林顿在事先准备的声明中指出，爱泼斯坦长期隐瞒罪行，令所有人蒙在鼓里。他直言：「我们今天会站在这里，全是因为他（爱泼斯坦）把这件事瞒了所有人这么久。」克林顿强调，在与爱泼斯坦相处期间，从未察觉任何令人不安或违法的迹象，并称若当时知情，定会主动向当局举报。

克林顿在事先准备的声明中指出，爱泼斯坦长期隐瞒罪行，令所有人蒙在鼓里。路透社

克林顿强调，在与爱泼斯坦相处期间，从未察觉任何令人不安或违法的迹象，并称若当时知情，定会主动向当局举报。路透社

路透社报道指，克林顿在2001年卸任后，曾多次乘坐爱泼斯坦的私人飞机「洛丽塔特快车」（Lolita Express），而当时爱泼斯坦尚未因引诱未成年人卖淫被定罪。路透社

继前第一夫人希拉里昨日完成闭门讯问后，前总统克林顿（Bill Clinton）于周五（27日）接续就爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性贩卖案接受国会质询。路透社

路透社报道指，克林顿在2001年卸任后，曾多次乘坐爱泼斯坦的私人飞机「洛丽塔特快车」（Lolita Express），而当时爱泼斯坦尚未因引诱未成年人卖淫被定罪。

冷静应对「按摩池」照质询：我也没做错任何事

听证会期间，众议院监督委员会成员向克林顿出示多张司法部公开的文件照片，当中包括他与多名面部被涂黑的女性合照。据知情人士透露，议员重点询问了一张克林顿躺在按摩池的照片，质疑他与照片中女子的关系。

克林顿对此逐一否认，强调自己并不认识照片中的女性，亦未曾与她们发生性关系。他重申：「我什么也没看到，我也没做错任何事。」此外，他向议员交代，自己是在2002年首次乘坐爱泼斯坦的飞机时才与对方认识。

克林顿夫妇两日来的证词均将焦点指向爱泼斯坦的欺瞒手段，试图与其犯罪网络撇清关系。随著两位重量级证人完成作证，外界正关注委员会会否公开完整的讯问录像或逐字稿，以回应公众对此案长久以来的质疑。