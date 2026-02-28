Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美评估撤销中国最惠国待遇影响 八月公布结果

更新时间：05:02 2026-02-28 HKT
发布时间：05:02 2026-02-28 HKT

中美经贸关系或迎来重大变革。美国国际贸易委员会（USITC）于当地时间周四（26日）宣布，将正式启动一项为期六年的经济影响评估调查，研究若撤销中国的永久正常贸易关系（PNTR）地位，即俗称的「最惠国待遇」，将对美国经济产生何种冲击。

配合特朗普指令 聚焦六年经济预测

是次调查是根据国会拨款法案的要求而展开。自美国总统特朗普于2025年1月重返白宫后，随即采取强硬贸易立场，指示贸易及商务部门首长评估有关撤销中国最惠国待遇的立法议案。委员会在声明中明确表示，将针对撤销该地位后，未来六年内对美国经济体系的潜在影响进行深入分析。

美评估撤销中国最惠国待遇影响，八月公布结果。美联社
委员会指出，有关调查结果预计于今年8月21日前正式公布。由于调查时间紧迫，委员会决定不会举行公开听证会，改为邀请公众及利益相关方在4月13日或之前提交书面意见。

一旦美国正式撤销中国的最惠国待遇，意味着中国进口商品将不再享有低关税优惠，或会面临与其他非自由贸易协定国家同等的高额关税。此举预计将对全球供应链及中美贸易总额造成深远影响。

