英妇捐旧衫「做错一事」 惨遭罚款逾万元 结果......

英国一名妇人好心将家中旧衣物捐赠，却因回收箱「爆棚」，顺手将一袋衫放于箱旁，岂料此举竟被当局执法人员指控为「非法弃置垃圾」，更即时收到一张高达1000英镑（折合约近港币10525元）的「牛肉干」，令她大呻「简直系一场恶梦」。

爱心捐赠变「乱抛垃圾」

据英国《镜报》报道，事主为57岁的教师克莱顿（Kate Clayton）。今年1月26日，她驾车载著三大袋整理好的童装，打算捐去慈善机构的回收箱。当时她成功将两袋衫塞入箱内，但回收箱已完全爆满，第三袋衫实在无法放入，她只好将其整齐摆放在回收箱旁边。

岂料，她开车离开仅仅数米，便被一名身穿市府制服的执法人员截停。克莱顿起初以为对方只是问路，没想到对方竟严肃地指控她刚刚的行为属于「乱抛垃圾」，并要发出巨额罚款。「当我听到个金额时，成个人呆咗喺度，」克莱顿忆述当时情况，完全难以置信。

香港的社区旧衣回收箱（示意图）。 救世军网站

申诉过程心力交瘁

克莱顿当场强调自己并非存心弃置垃圾，而是一片善心，而且回收箱周围亦无任何告示，禁止将物品放置在箱外。她更无奈地表示，曾向执法人员提出即时将那袋衫拎走，但对方依然不为所动，坚持执法，要求她在14日内缴清罚款。

回家后，克莱顿马上向执法部门提出申诉。在等待回复的近一个月期间，她承受巨大精神压力，几度情绪崩溃，担心因上庭无法负担诉讼费。

幸好，经过漫长的等待，她最终收到电邮通知，罚单已成功撤销。执法公司事后解释，根据英国法律，将任何物品放置在回收箱外，都可能被视为「非法弃置」（fly-tipping）。因为慈善机构未必会处理箱外的物品，此举有机会造成环境卫生问题及额外清理成本，因此执法人员才会依法发出告票。

虽然事件最终平息，但克莱顿坦言整个过程令她身心俱疲，没想到一番善举，竟换来如此惨痛的教训。事件亦引发讨论，关注执法部门在执行法例时，应如何在法律条文与情理之间取得平衡。

