WhatsApp大死机？ iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
更新时间：17:05 2026-02-27 HKT
发布时间：16:54 2026-02-27 HKT
周五（27日）上午，用户在使用 WhatsApp网页版时遇到困难，多数投诉集中于登入及同步对话时出现问题。据《News.Az》引述外国媒体报道，此次服务中断似乎影响范围有限，并非大规模故障。
故障追踪平台Downdetector的数据显示，有25宗与此问题相关的报告。在受影响的用户中，56%表示网站出现问题，39%回报应用程式相关问题，另有6%在收发讯息时遇到困难。
初步迹象显示，此故障主要影响试图将WhatsApp网页版与iPhone连结的用户，而Android用户则普遍回报服务正常。不少用户转至X平台分享他们的经历，特别提到将iOS装置与桌面平台配对时遇到的挑战。
截至目前，WhatsApp尚未就此次回报的服务中断发表官方声明。
