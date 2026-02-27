涩谷神秘妇街头恶意撞飞台女孩 日人证实街头存「撞人族」

台湾一对母女早前到日本旅游，年幼女儿在涩谷著名十字马路拍照时，遭一名身穿蓝色外套的长发妇人恶意冲撞，影片曝光引发轩然大波，不少两岸网民纷纷留言碰过类似情形。另有日本网民证实当地有「撞人族」，目标多是长者、女性和小孩下手。



一名台湾妈妈日前在IG贴出短片，透过影片可以看到，她的小学女儿在涩谷路口转头比YA，此时却有一名戴著口罩的蓝衣长发女子，眼神凶恶不怀好意，刻意改变方向撞女童逼近，然后再伸手推开女童。

老人小孩成目标

影片曝光后，不少大陆、台湾网民都表示遇过类似情形，许多日本网友也留言，近几年街头的确出现一些「撞人族」，会刻意寻找老人、女性、小孩或较为瘦弱的男性下手，往对方冲撞，疑似借此宣泄情绪。有指，近年来也开始出现女性加害者，对象也扩大至观光客，目的就是看准对方不会或难以反击。



台湾旅游贴士网站「日本省钱小站」在事件曝光后分析，类似的行为其中源于社会压力宣泄，很多故意撞人的人，通常是处于社会底层或承受极大工作压力的男性，借由欺负软柿子获得「强者权力感」。

疑图宣泄社会压力

另外，怀疑有部分人抱持著扭曲的正义感，看不惯边走边看手机，就给一点教训，让对方以为自己挡路了。另外，或者日本特有的「空间防卫心态」，尤其是东京这种超高密度的城市，对个人空间非常敏感，因而产生「为何要我让路」念头，久而久之就认为自己不该让，演变成主动发生冲突。