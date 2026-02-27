Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日关系︱鹿儿岛居酒屋禁中国客进入 门口简体字通告挨批

更新时间：10:40 2026-02-27 HKT
发布时间：10:40 2026-02-27 HKT

在中日关系持续紧张之际，日本鹿儿岛市一家居酒屋近日因张贴「拒绝中国游客」的告示，在网上引发巨大争议。据悉，该居酒屋直接将Google翻译的结果「抱歉，中国游客不允许进入商店」打印并张贴在门口。

相关新闻：日居酒屋门外写「中国人 本店食材全部来自福岛」 内地播主踩场结果.....

帖文已有超过500万次浏览。X@taroinagaki025
事件在社交平台X曝光后，已获逾500万人次浏览，反应两极。部分日本网民支持店家有权选择顾客，但亦有大量网民批评此举属明目张胆的国籍歧视，有损日本形象。

有分析认为，事件或与近期中日关系紧张有关。自日本首相高市早苗发表「台湾有事」言论，以及中国外交部呼吁公民避免赴日旅游后，民间出现此类排斥行为，虽属个别事件，但仍值得关注其背后所反映的情绪。

