美伊谈判｜据报美军首支自杀式无人机部队已就绪 伊朗外长：某些领域接近达成共识

美国和伊朗在日内瓦的第三轮间接谈判结束。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）于当地时间周四（26日）表示，最新一轮谈判取得了积极进展，双方在部分核心议题上正逐步接近达成共识。与此同时，美国总统特朗普预计将于周五召集军政高层会议，商讨对伊朗的下一步行动方针。

德黑兰指谈判有进展 下周维也纳续技术磋商

伊朗外长阿拉格齐在日内瓦结束第三轮间接谈判后坦言，这是美伊之间「最为严肃且持续时间最长」的一次对话。他指出，双方技术团队已针对制裁豁免及核设施监管等敏感课题展开深度沟通，尽管仍存在分歧，但在某些领域的立场已相当接近。阿拉格齐表示，双方均需回国与最高决策层进行最后咨询，并确认下周一（3月2日）将移师奥地利维也纳举行新一轮技术性谈判。

美军「蝎子特遣队」待命 低成本无人机或成威慑主战力

在外交谈判进行的同时，美军的军事部署亦步亦趋。据美国国防官员透露，五角大楼首支专门操作自杀式无人机的部队「蝎子特遣队」（Task Force Scorpion）现已部署完毕，随时准备应付突发军事需求。这支以巴林为基地的部队，主要操作单价仅约3.5万美元的「低成本无人作战攻击系统」（LUCAS）。

相较于价值数百万美元的「死神」无人机，这种消耗型无人机能以蜂群战术执行远程精准打击任务。去年底，该部队已在阿拉伯湾的濒海战斗舰上成功完成发射测试。国防分析师指出，这种低成本武装力量的就绪，标志着美军打击模式的转变，亦是特朗普政府向德黑兰施压的重要筹码。

特朗普周五定夺决策 核问题走向成焦点

随着双方外交官员各自回国述职，白宫的决策成为外界焦点。据报特朗普将于周五与高级顾问会面，根据谈判进度决定是否继续维持高度军事施压，或转向落实初步的制裁豁免协议。市场普遍关注下周一的维也纳磋商，若技术细节能取得进一步突破，美伊核问题或有望迎来近年来最重大的转折点。