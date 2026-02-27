爱泼斯坦案｜美媒：盖茨出轨年轻俄女在桥牌赛邂逅 情事外泄遭爱泼斯坦威胁

卷入淫媒富商爱泼斯坦风波的微软创办人盖茨（Bill Gates），2月24日在旗下基金会内部会议中坦承，婚姻期间曾与两名俄罗斯女性发生婚外情，并就自己与爱泼斯坦的来往公开致歉，形容当年决定是「巨大错误」。美媒报道，现年70岁的盖茨于会上坦承，两名与自己有染的俄罗斯女子，其中一人为桥牌选手Mila Antonova（安东诺娃），另一人则是透过商务活动结识的俄罗斯核物理学家。他强调，二人均非爱泼斯坦案受害者，自己亦未参与任何违法行为。

认识时俄女仅二十多岁 情事成把柄

据《华尔街日报》及《纽约邮报》报道，盖茨约于2009至2010年间在华盛顿一场桥牌赛事中认识安东诺娃，当时他年过五旬，对方仅二十多岁。外界未悉二人关系维持多久，但安东诺娃曾公开表示，多年来一直尝试再见盖茨，笑言「我不会打他，但我会尝试踢他」，言语间带戏谑意味。

盖茨透露，其前科学顾问尼科利奇（Boris Nikolic）曾将相关婚外情情况告知爱泼斯坦。2013年，爱泼斯坦透过尼科利奇结识安东诺娃，并出资让她修读软件程式课程。安东诺娃后来讲述此事时称：「爱泼斯坦同意付钞，他直接向学校交费，没有利益交换，我也不知道他为何会这样做。」

其后于2017年向盖茨发电邮，要求报销学费。报道指出，爱泼斯坦曾试图说服盖茨投资其涉及数十亿美元的慈善基金，虽然盖茨最终没有答应，但该电邮被指暗藏威胁意味，意图以婚外情作为筹码施压。

司法部文件亦显示，爱泼斯坦在电邮中批评盖茨对安东诺娃吝啬：「她（安东诺娃）说她没钱，买不起冷气，只能住在朋友家的梳化上，她真的很需要钱，我给她寄了一些。」、「你朋友比尔盖茨真是个疯子…… 他以前的女友买不起冷气，也负担不起去打桥牌的旅费，世界上最富有的人竟然如此的吝啬，他以前的桥牌女友兼『玩物』，竟然只能寄居在朋友家的梳化上。」

往来多年 前妻早存疑

盖茨承认，自己自2011年起与爱泼斯坦接触，曾乘坐对方私人飞机，并在纽约、德国、法国及华盛顿等地会面，但从未登上其私人岛屿。他重申「我没有做任何非法的事，也未见过任何非法行为」，并称从未接触过受害女性。

爱泼斯坦早于2008年已因涉及未成年性交易罪名被定罪。盖茨称，当年未有充分审视爱泼斯坦的背景，本以为与对方交往有助全球公共衞生慈善工作，「事实证明完全无效，只是一个巨大的错误。」他亦承认，前妻梅琳达（Melinda French Gates）早于2013年已对其与爱泼斯坦往来表示质疑与不安。两人于2021年结束27年婚姻。

盖茨在会上向基金会员工致歉，称其个人错误牵连他人，亦有违基金会价值与宗旨，「这绝对与基金会的理念背道而驰」。基金会发言人则称，盖茨在会上「坦诚面对，并为自身行为负责」。