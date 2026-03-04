Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩连环杀人︱美少女涉酒店毒死2男 警：测试确定具反社会人格

即时国际
更新时间：22:34 2026-03-04 HKT
发布时间：22:34 2026-03-04 HKT

南韩首尔江北区2月揭发连环下药命案，21岁女疑犯，先后色诱3名男子到时钟酒店，在饮品落药造成2死1伤。女疑犯的IG疑似曝光，其靓丽脸容令粉丝数目几日间急增50倍，部份人更留言支持疑凶，指「漂亮就无罪」、「应该减刑」等，引起社会对「加害者美化」的讨论。南韩警方3月4日确认，疑犯具有反社会人格。警方正扩大调查范围，确认是否有更多人受害。

 

南韩媒体报道指，首尔江北警察署4日通报，21岁女子金某在PCL-R（修订版精神病态核查表）评估中得分超过25分门槛（总分40分），被正式归类为病态人格（反社会人格障碍）。PCL-R测试量化了其冷酷无情、缺乏共情等20项指标。

 

网络恋罪犯癖或促模仿行为

这宗震动南韩的连环杀人案，21岁的金姓女疑凶，涉于去年12月起，先后诱骗3名20多岁男子到时钟酒店，期间在对方酒或饮品加入苯二氮平类药物（精神科药物），导致2死1伤。

相关新闻：南韩蛇蝎女约时钟酒店开房 3男连环遇害 喝下「加料」饮品2死1伤

警方根据线索，拘捕金姓女疑犯后，于其手机发现，曾向ChatGPT查询安眠药的致命剂量及被捕后应如何开脱等问题。

南韩媒体最近报道指，女疑凶的疑似IG照片流出，由于其相貎标致，粉丝数量几日间急增至1.1万人以上，增幅达50。

许多粉丝留言给女疑凶打气，指「漂亮就无罪」、「应该减刑」、「我站你这边」等。

有专家指，此现象或与「恋罪犯癖（Hybristophilia）」症候群有关，即因罪犯的外貎或形象产生迷恋，提醒在网上对罪犯过度赞美，可能助长错误价值观或模仿行为。

此外，有报道指，疑凶在第二名受害人死亡当天，仍在社群平台分享自拍照，并加上「欢迎追踪」、「互追」、「互追私讯」等标签，令外界怀疑是想继续在网上物色新猎物。

 

