Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩连环杀人︱少女酒店毒死2男 IG靓样曝光吸粉50倍指「漂亮就无罪」

即时国际
更新时间：13:20 2026-02-26 HKT
发布时间：13:20 2026-02-26 HKT

南韩首尔江北区日前揭发连环下药命案，22岁女疑犯，先后色诱3名男子到时钟酒店，在饮品落药造成2死1伤。女疑犯的IG近日疑似曝光，其靓丽脸容令粉丝数目几日间急增50倍，部份人更留言支持疑凶，指「漂亮就无罪」、「应该减刑」等，引起社会对「加害者美化」的讨论。

网络恋罪犯癖或促模仿行为

这宗震动南韩的连环杀人案，22岁的金姓女疑凶，涉于去年12月起，先后诱骗3名20多岁男子到时钟酒店，期间在对方酒或饮品加入苯二氮平类药物（精神科药物），导致2死1伤。

相关新闻：南韩蛇蝎女约时钟酒店开房 3男连环遇害 喝下「加料」饮品2死1伤

警方根据线索，拘捕金姓女疑犯后，于其手机发现，曾向ChatGPT查询安眠药的致命剂量及被捕后应如何开脱等问题。

南韩媒体最近报道指，女疑凶的疑似IG照片流出，由于其相貎标致，粉丝数量几日间急增至1.1万人以上，增幅达50。

许多粉丝留言给女疑凶打气，指「漂亮就无罪」、「应该减刑」、「我站你这边」等。

有专家指，此现象或与「恋罪犯癖（Hybristophilia）」症候群有关，即因罪犯的外貎或形象产生迷恋，提醒在网上对罪犯过度赞美，可能助长错误价值观或模仿行为。

此外，有报道指，疑凶在第二名受害人死亡当天，仍在社群平台分享自拍照，并加上「欢迎追踪」、「互追」、「互追私讯」等标签，令外界怀疑是想继续在网上物色新猎物。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
18小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
22小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
20小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非 遭质疑「重度医美」尤如换脸 身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」尤如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
4小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
16小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
19小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2026-02-25 13:42 HKT
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
6小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
16小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
15小时前