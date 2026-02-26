Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣地牙哥︱中国大妈放任孩子「石攻」海狮　巡逻员忍无可忍逐出沙滩

更新时间：12:35 2026-02-26 HKT
发布时间：12:35 2026-02-26 HKT

在美国加州圣地牙哥知名景点拉霍亚湾（La Jolla Cove），一个中国家庭日前游览期间，家中孩童竟不断向栖息的海狮投掷石块及沙土。尽管巡逻员多次严正警告，家长却视若无睹，最终全家人被强行逐出海滩，整个丢架过程被目击者拍下并于网上疯传。

石沙齐飞无视法纪

目击事件的摄影师格兰特（Jim Grant）指出，当时一名男孩与一名女孩不断向沙滩上的海狮抛掷碎石及泥土。现场巡逻员发现后，曾数度上前大声制止，要求他们尊重野生动物。格兰特直言：「巡逻员强硬警告了好几次，要他们停手，但他们就像听不到一样，完全不予理会。」

巡逻员要求全家「即时离场」

从网络疯传的影片可见，巡逻员最终直接叫住两名孩童的母亲，并询问其来自何处，对方回答「中国」。虽然根据美国联邦法规《海洋哺乳动物保护法》，巡逻员有权对骚扰动物的行为开出罚单，但该名巡逻员最后表示不会罚款，而是要求全家人必须立即离开拉霍亚湾，不准再逗留。

巡逻员多次严正警告。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
巡逻员多次严正警告。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
巡逻员多次严正警告。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
巡逻员多次严正警告。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
全家人最终被逐出海滩。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
全家人最终被逐出海滩。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
全家人最终被逐出海滩。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)
全家人最终被逐出海滩。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)

网民怒斥「影衰晒」

影片被转载至社交媒体后，不少网民留言直呼「尴尬」，认为少数游客的恶劣行为严重影响整体华人形象。虽然拉霍亚湾设有告示牌要求游客与海狮保持至少20英呎距离，但游客「越位」骚扰问题屡见不鲜。有动物保护团体指出，每年都有海狮幼崽因人为干扰而死亡。

由于拉霍亚湾近日被知名旅游网站 Tripadvisor 评为「全美最佳海滩」，格兰特担心，名声大响后会吸引更多质素参差的游客。他呼吁当局必须采取更严格的管理措施。

