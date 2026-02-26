Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜霍金惊现比坚尼辣妹簇拥照  揭富豪淫媒助完成一心愿

即时国际
更新时间：01:57 2026-02-26 HKT
发布时间：01:57 2026-02-26 HKT

已故美国淫媒富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）引发的丑闻风暴持续发酵。美国司法部早前公开的三百万页文件中，赫然出现英国已故物理学泰斗霍金（Stephen Hawking）的身影。档案中不仅收录了霍金被比坚尼女郎簇拥、笑容满面的照片，更揭示其名字在相关调查文件中出现高达250次，令这位科学巨擘与爱泼斯坦的关系再度成为国际舆论焦点。

获改装潜艇游览私人岛

根据《纽约邮报》及《华尔街日报》等外电报道，这批长达数百万页的档案中，一张引起网民疯传的照片显示，患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS，俗称渐冻人症）的霍金，当时躺在海滩椅上，身旁有两名身穿黑色比坚尼的妙龄女子。照片中的霍金面带微笑，在女子协助下握着一杯红色鸡尾酒，神情显得相当惬意。

目前尚不清楚该照片拍摄的时间与地点，两名女子的身分也不明。

早前曾有报道引述档案记录指，2006年3月，霍金曾与多位世界知名科学家出席一场由爱泼斯坦出资并主办的会议。该场会议于加勒比海的圣托马斯岛举行，地点靠近爱泼斯坦臭名昭著的私人岛屿「小圣詹姆斯岛」。「小圣詹姆斯岛」被指是爱泼斯坦进行少女卖淫交易的罪恶之地。

文件显示，爱泼斯坦当时对霍金礼遇有加，甚至为了方便行动不便的他，特意改装了一艘潜水艇，让他能深入海中游览。爱泼斯坦还向某人讲述该次安排：「当霍金来到我的岛上，说他的梦想是去潜水，我用胶带把他的头固定在高背椅上，然后把他送进私人潜水艇，超有趣。」

五个月后，爱泼斯坦在佛罗里达州被控涉嫌招揽卖淫。

爱泼斯坦曾出钱欲为霍金洗脱指控

性贩运受害者朱弗里（Virginia Giuffre）曾声称，霍金在岛上参与了涉及未成年的淫乱派对。而司法部公开的电邮显示，爱泼斯坦曾指示其女友兼同谋麦斯威尔（Ghislaine Maxwell），向朱弗里的友人提供金钱报酬，试图收买对方以驳斥有关霍金参与派对的说法。

此外，联邦调查局（FBI）曾收到一份未经证实的线报，指爱泼斯坦与霍金于2011年曾一同现身一家位于俄罗斯的「男士专属」同性恋俱乐部（或称澡堂）。不过，文件同时强调，尽管霍金的名字频繁出现，但目前并没有任何确凿证据或正式指控，显示他曾参与违法或不当性行为。

霍金于2018年以76岁高龄辞世，他的一生都在与病魔斗争，并在物理学领域取得卓越成就。如今随着爱泼斯坦档案的公开，这位天才物理学家的晚年私人社交生活，再度成为众人焦点。

 

