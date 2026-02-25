英国ETA︱周三起严格执行 包括港澳台旅客出发前申请否则禁入境

英国内政部正式宣布，由星期三（25日）起，严格执行电子旅行授权（ETA）计划。包括美国、加拿大、法国、香港、台湾在内的85个国家或地区的游客，在启程前往英国前必须先取得相关授权，否则将被禁止入境或拒绝登机。

申请费用每人16英镑

路透社报道，依照英国政府的最新规定，所有原先享有免签证待遇的外国旅客，现在均须预先透过网上系统购买电子旅行授权。每份ETA的申请费用定为16英镑（约169港元）。

这项计划最早于2023年推出，并于2025年4月扩展至欧洲旅客，但在过去一段时间内并未采取最严格的执法手段。但从2月25日起，所有到英国的外国旅客都必须有ETA才能入境。

英国内政部在新规生效前夕提醒，航空公司将拒绝没有ETA、电子签证（eVISA）或其他有效证件的乘客登机。在新规之下，部分人士仍维持豁免待遇。英国与爱尔兰公民（包括持有双重国籍者），以及拥有英国永久居留权的人士，均无需申请 ETA 即可如常入境。

