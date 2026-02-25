Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国ETA︱周三起严格执行 包括港澳台旅客出发前申请否则禁入境

即时国际
更新时间：16:20 2026-02-25 HKT
发布时间：16:20 2026-02-25 HKT

英国内政部正式宣布，由星期三（25日）起，严格执行电子旅行授权（ETA）计划。包括美国、加拿大、法国、香港、台湾在内的85个国家或地区的游客，在启程前往英国前必须先取得相关授权，否则将被禁止入境或拒绝登机。

申请费用每人16英镑

路透社报道，依照英国政府的最新规定，所有原先享有免签证待遇的外国旅客，现在均须预先透过网上系统购买电子旅行授权。每份ETA的申请费用定为16英镑（约169港元）。

这项计划最早于2023年推出，并于2025年4月扩展至欧洲旅客，但在过去一段时间内并未采取最严格的执法手段。但从2月25日起，所有到英国的外国旅客都必须有ETA才能入境。

英国内政部在新规生效前夕提醒，航空公司将拒绝没有ETA、电子签证（eVISA）或其他有效证件的乘客登机。在新规之下，部分人士仍维持豁免待遇。英国与爱尔兰公民（包括持有双重国籍者），以及拥有英国永久居留权的人士，均无需申请 ETA 即可如常入境。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
4小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
2026-02-24 17:36 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前