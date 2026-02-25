俄乌战争︱美国不满乌军空袭黑海输油港 警告勿损美方利益

在俄乌战争爆发4周年之际，据彭博社报道，乌克兰驻美国大使斯特凡尼希娜（Olga Stefanishyna）于当地时间24日透露，特朗普（Donald Trump）政府已就乌方袭击俄罗斯黑海输油管设施提出抗议，指相关军事行动已干扰美国主要能源公司，在哈萨克的石油输送业务。

国务院罕有警告乌方克制

斯特凡尼希娜在乌克兰驻华盛顿大使馆的新闻发布会上表示，乌方近日收到美方的外交照会，指乌克兰军队对俄罗斯港口城市新罗西斯克（Novorossiysk）的「里海输油管联合体」（CPC）码头进行袭击，直接影响美国在哈萨克的投资利益。

斯特凡尼希娜引述美国国务院称，美方明确告知乌克兰「应避免打击涉及美国利益的目标」。据悉，新罗西斯克是俄罗斯在黑海最重要的石油转运中心，乌方去年底对该处发动袭击，原意是为了切断俄罗斯透过油气出口赚取战争经费的渠道。

能源巨头输油动线受阻

是次争议的核心在于「里海管道联盟」计划，该设施除了运输部分俄罗斯石油外，更承载了哈萨克约80%的石油出口量。这条能源生命线涉及雪佛龙（Chevron）、埃克森美孚（ExxonMobil）及蚬壳集团（Shell）等多家西方能源巨头的利益，令军事行动演变成外交风波。

在记者会上，斯特凡尼希娜强调，美方的警告并非要求乌克兰全面停止攻击俄军基建设施，而是针对具体影响美方经济利益的行动。她表示，乌克兰政府会对此保持警惕，并将美方的考量「谨记在心」。目前，美国国务院尚未就报道发表回应。

