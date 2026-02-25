最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」

号称全球最强、造价高达130亿美元（约1000亿港元）的美国核动力航母「福特号」（USS Gerald R. Ford），近日竟然被自己的「排泄物」打败！网上疯传多段影片，显示这艘海上霸主的厕所管线集体瘫痪，土黄色的粪水如喷泉般狂涌，士兵被迫在「便便海浪」中奋战，场面极度尴尬。美国总统特朗普早前表示考虑向伊朗展开有限度的打击，「福特号」已进入地中海，驶向中东，现航母需改变航向转往希腊作紧急维修，未知会否影响原先的部署。

官兵惊见「黄金浪涌」

根据社交平台 X及Facebook流传的影片显示，福特号舰上的厕所管路疑因严重堵塞导致压力爆标，深棕色的污水不断从马桶及管线接口喷射而出。厕所地板瞬间被秽物淹没，士兵们只能无奈地拿着工具，在气味「浓郁」的环境下清理一波又一波的「黄金海」。

深棕色的污水不断从马桶及管线接口喷射而出。(X@Richard)

解决三急要等45分钟 士兵崩溃

由于舰上厕所大面积停用，福特号4600名官兵面临严峻的生理考验。有消息指出，士兵现在想上一次厕所，平均排队时间竟然长达45分钟。原本应该在以色列外海威慑伊朗、执行战略任务的精锐部队，现在全体陷入了「内急」困境。

士兵拿着工具清理「黄金海」。(Facebook@美式河蟹馆)

更有网友爆料指，福特号因为这场「便便危机」太过严重，已不得不改变航向转往希腊进行紧急维修。网友Sprinter Press讽刺地写道：「福特号，造价130亿美元，现在成了全球最贵的漂浮厕所排队场（floating toilet line）。」

「福特号」航空母舰打击群早前在加勒比海驻扎数月，参与美国政府针对委内瑞拉的军事行动。

随著美国总统特朗普考虑向伊朗展开有限度的打击，「福特号」早前已进入地中海，驶向中东，与该地区的其他大量美国军事力量集合。如今改变航向转往希腊作紧急维修，未知会否影响原先的部署。