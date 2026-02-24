土耳其绑架案︱中国商人遭撕票 传10跨海杀人同胞落网︱有片

一名中国商人上月在土耳其遭绑架杀害，当地时间周一（23日），当地警方表示，10名涉案疑犯落网。

新京报报道，疑犯从伊斯坦堡机场开始跟踪死者。 1月19日，王男与女性朋友用餐后准备上车离开，4名疑犯将其塞入另一辆车。

闭路电视拍下遇害商人的画面。《新京报》

网传遭害的王姓商人曾向多名同胞作出诈骗。

数日后，警方在田地发现王男的遗体，他的手脚和嘴都被胶带捆绑，头部遭重击。

死者加密币钱包被抢

女子被指与其他疑犯串通引诱王男，案发当日逃离土耳其，其他疑犯出境后国际刑警组织发出逮捕令，目前包括女子和9名男子在内的疑犯已被逮捕。



网上有传案件的详情，遭杀害的中国商为名叫王勇，今年38岁。消息指，王勇曾对多人作出竹诈骗，受害人专程来到土耳其伊斯坦布尔，通过一名女子得知王勇的位置，之后用钝器将其击打致死，后死者身上的加密货币钱包。案件中共有10名嫌疑人在中国被抓获。

传疑犯逃回内地被捕

1月24日，王勇的律师向伊斯坦布尔巴克尔柯伊区警察局提交了失踪报案。调查过程中，警方对王勇所驾驶车辆的GPRS信号进行了分析，发现车辆最后出现在阿尔纳武特柯伊 Baklalı Mahallesi的一处农田内。警方在该农田搜查时发现了铁锹和铲子。经过进一步调查，最终在田地中发现了被掩埋的王勇尸体。

