苹果Mac Mini | 部分生产线将移回美国 由鸿海休斯敦厂制造

即时国际
更新时间：14:26 2026-02-24 HKT
发布时间：14:26 2026-02-24 HKT

《华尔街日报》周一报道，美国苹果公司将把Mac Mini桌上型电脑部分产线从亚洲转移到美国，并由鸿海（富士康）位于德州休斯敦的厂房生产。报道指出，苹果正在扩建休士敦厂区，以新增一座新的先进制造培训中心。

这是苹果在美国最新的投资案。去年8月。该公司向特朗普政府承诺未来4年将在美国投资6000亿美元（4.68万亿港元）。

苹果公司将把Mac Mini桌上型电脑部分产线从亚洲转移到美国。苹果官网
鸿海休斯敦厂将生产部分Mac Mini。鸿海图片
苹果已与鸿海合作，在休斯敦建立一条小型组装产线。路透社
特朗普政府原本给予智能手机、电脑和其他电子产品豁免待遇，即这类产品不受美国对中国产品课征进口关税的影响。但去年5月，特朗普改变立场，并扬言要对苹果的非美国制产品征收25%进口关税。

美生产线将逐步加大产能

苹果营运总监萨比汗（Sabih Khan）向《华尔街日报》表示，Mac Mini桌机仍将继续在亚洲生产，而随著在美国的生产线逐步加大产能，鸿海这座厂房将满足在地需求。

这座工厂有2栋主要建筑物，萨比汗表示，其中一栋用于组装苹果的AI伺服器，另一栋目前是空旷仓库，将改建为22万平方呎的Mac Mini制造场地。

对Mac Mini前景更有信心

萨比汗说，苹果对于Mac Mini的长期需求前景感到更有信心，此款电脑比Mac Pro更受欢迎。

苹果已与鸿海合作，在休斯敦建立一条小型组装产线，用于生产AI伺服器，每小时生产约10台伺服器。这些AI伺服器将被用于驱动苹果未来将加入自家硬体产品的AI功能。

目前尚不清楚苹果是否打算缩减亚洲工厂的生产规模，苹果暂时未有评论。

苹果大部分产品仍在亚洲生产

包括iPhone和iPad在内，苹果大部分的产品仍然在亚洲生产，主要在中国生产，尽管近年来，该公司已将部分产线转移到越南、泰国和印度。

分析指出，苹果推动制造回流美国面临现实限制，即使投入巨额资金，美国本土能承接的产能，短期内仍难与其全球供应链规模相比。业界普遍认为，苹果的核心策略仍是供应链多元化，而非全面撤出亚洲。
 

