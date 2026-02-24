冬季风暴袭美 | 部分地区积雪81厘米 逾7400航班取消 超过60万户停电

冬季风暴周一（23日）继续肆虐美国东北部，部分地区降雪量超过76.2厘米，恶劣的天气导致道路关闭、铁路停驶并迫使约7400航班取消，数百万居民的交通几乎陷入停摆，超过60万户停电。

根据航班追踪网站FlightAware的资料，航空公司已取消超过7400个航班，另有2300航班延误，周二预计取消的航班也超过1800班。大多数取消或延误的航班集中在美国东北部，包括纽约甘迺迪国际机场、拉瓜迪亚机场、波士顿洛根机场与新泽西纽瓦克自由国际机场。

其中，拉瓜迪亚机场和甘迺迪国际机场受影响最为严重，被取消的航班比率分别高达98%和90%。

截至美东时间下午1时，纽约市中央公园的降雪量超过50厘米，部分地区降雪量达61厘米。纽约市学校23日因下雪宣布停课一天。市长马姆达尼宣布该市进入紧急状态，全市从22日晚9时至23日中午12时实施出行禁令。

麻省波士顿降雪量超过35厘米，费城积雪达36厘米，罗德岛首府普罗维登斯的积雪超过81厘米，创下普罗维登斯市的纪录。

7州进紧急状态

23日，纽约州、新泽西州、康涅狄格州等7个州宣布进入紧急状态。纽约州州长霍楚尔宣布出动100名国民警卫队队员，协助纽约市和长岛等地应对暴风雪。

新泽西州发布出行禁令，并暂停所有州内铁路和公共汽车运行。罗德岛公共交通管理局宣布从22日晚间至23日暂停所有公共交通服务。

降雪和大风造成美国东北部地区大面积停电。根据电力追踪网站PowerOutage.us，截至23日下午，全美各地有超过60万8711户住家与店家无电可用，其中在PowerOutage.us追踪的麻省近300万用电户中，有约10%处于停电状态。