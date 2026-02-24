Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国冬奥冰球击败加拿大夺冠　白宫贴「白头鹰袭加拿大雁」掀外交风波

即时国际
更新时间：12:55 2026-02-24 HKT
发布时间：14:00 2026-02-24 HKT

白宫近日在庆祝美国于冬季奥运男子冰球决赛击败加拿大后，发布一则带有政治暗示的社交媒体贴文，引发加拿大舆论及学界批评。贴文使用一张「白头鹰攻击加拿大雁」的图像，由于两种动物分别象征美国与加拿大，被外界解读为以胜利延伸政治讯号。

体育胜负延烧到社交媒体

这则贴文也被视为回应前加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）在2025年一场冰球赛事后的发言。当时加拿大击败美国后，杜鲁多表示「你们无法夺走我们的国家，也无法夺走我们的运动。」，此时美国总统特朗普（Donald Trump）经常抛出「加拿大应成为美国第51州」的言论，引发加方反感。

加国政界人士虽未直接对白宫贴文作出回应，但学术界与媒体人士公开批评。英属哥伦比亚大学政治学教授史都华．普雷斯特（Stewart Prest）留言称「保持风度吧，美国。」记者大卫．莱德（David Rider）则指出，加拿大游客赴美人数正在下降，并讽刺应该设立「计分板」统计美国因而流失的数十亿加币旅游收入，且损失可能随白宫及特朗普的炫耀而加速，甚至快过边境州、佛州与拉斯维加斯等地的「回来吧，我们爱你们」招揽活动。

白宫近日在庆祝美国于冬季奥运男子冰球决赛击败加拿大后，发布一则带有政治暗示的社交媒体贴文，引发加拿大舆论及学界批评。（X@The White House）
白宫近日在庆祝美国于冬季奥运男子冰球决赛击败加拿大后，发布一则带有政治暗示的社交媒体贴文，引发加拿大舆论及学界批评。（X@The White House）
美国于冬季奥运男子冰球决赛击败加拿大。（美联社）
美国于冬季奥运男子冰球决赛击败加拿大。（美联社）

在美国于当地时间周日以2比1加时赛夺金后，特朗普在其「真相社交」（Truth Social）发文祝贺，称赞美国队赢得金牌并写下「大获全胜」，署名「总统唐纳．特朗普」。

特朗普在其「真相社交」（Truth Social）发文祝贺，称赞美国队赢得金牌并写下「大获全胜」，署名「总统唐纳．特朗普」。（X@ Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS）
特朗普在其「真相社交」（Truth Social）发文祝贺，称赞美国队赢得金牌并写下「大获全胜」，署名「总统唐纳．特朗普」。（X@ Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS）

另一方面，加拿大总理卡尼（Mark Carney）则发文肯定代表团表现，表示加拿大队带回21面奥运奖牌，但加拿大人最难忘的是选手如何佩戴枫叶标志——「充满骄傲、勇气和决心」。

