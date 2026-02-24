俄乌战争4周年｜世银等估算　乌克兰重建需约5580亿美元

俄乌战争在2月24日踏入4周年之际，世界银行（World Bank）、乌克兰政府、联合国与欧盟委员会（European Commission），发布联合报告指出，乌克兰若要从俄罗斯入侵造成的广泛破坏中恢复与重建，未来10年所需经费估计高达约5580亿美元，几乎相当于乌克兰2025年国内生产总值（GDP）近3倍。报告又称，最新估算较去年再上修约12%。

能源、交通与住宅成为重建三大黑洞

报告指出，俄军攻势重创乌克兰经济与民生基础，许多城镇受损严重并造成数百万人流离失所；其中，交通运输部门重建成本最高，约960亿美元，其次为能源与住宅部门，各约900亿美元。另因战区遗留大量未爆弹与地雷，清除瓦砾与「爆炸物危害管理」（含扫雷）费用估需280亿美元。报告提到，乌克兰超过七分之一住宅在战争中遭破坏或摧毁。

联合报告说明，相关估算是根据截至2025年12月31日的损失评估计算；而在此之后，俄罗斯对乌克兰电网的攻击仍继续加剧，包括大量导弹及无人机打击，甚至彻底摧毁部分发电设施，使修复与供电稳定面临更大压力。法新社亦指出，俄方去年冬季对乌克兰能源基础设施发动毁灭性攻击，曾造成数百万人停电。

首都基辅重建估需逾150亿美元

在地区分布上，报告称前线地区的顿涅茨克（Donetsk）与哈尔科夫（Kharkiv），所需重建资金最多；首都基辅（Kyiv）重建需求则估计超过150亿美元。

另一方面，虽然西方盟友自2022年2月俄罗斯全面入侵以来已提供大量支援，德国基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）资料显示，相关财务、军事与人道援助合计已逾4000亿美元；但基辅方面将大部分资金用于战事支出与维持经济基本运转。欧盟今年1月亦表示，计划提供约1060亿美元贷款，主要用以支应乌克兰军事开支，其余用于一般预算。