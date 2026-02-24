Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆

即时国际
更新时间：08:09 2026-02-24 HKT
发布时间：08:09 2026-02-24 HKT

马来西亚婆罗洲沙巴州外海今日凌晨发生7.1级强烈地震，震源深度约619.8公里。地震学者指出，此次属深层隐没型地震，标志全球长达76天的地震平静期结束，未来地震活动或再趋活跃，甚或是8级地震的先兆。

释放能量相当22颗原子弹

美国地质调查局早前公布，震央位于沙巴州哥打贝卢西北对开海域。有学者分析指，今次地震与澳洲板块向巽他板块之下隐没有关，属典型深层地震。地震测报中心前主任郭铠纹更形容，其释放能量约相当于22.4颗原子弹。

若东京都心南部发生黎克特制7级地震，东京、神奈川、埼玉及千叶等地或录得震度6强以上剧震。美联社资料图片
日本评估首都东京直下型地震风险，最严峻恐1.8万人死亡。路透社
全球76天地震平静期告终

他指出，全球平均每约30天便出现一次7级或以上地震。对上一次为去年12月8日、日本青森外海发生的7.6级地震，自此全球进入长达76天的相对平静期。今次马来西亚强震被视为平静期终结，未来需密切观察地壳活动是否转趋频繁。

郭铠纹同时提到，台湾东部海域去年底发生7级地震后，亦已有逾两个月未出现显著有感地震，不排除能量正在累积，更强级数的地震恐随时发生。

日本评估东京直下型地震风险 最严峻恐1.8万人死亡

另一方面，日本政府近日公布首都直下型地震最新灾损评估。若东京都心南部发生黎克特制7级地震，东京、神奈川、埼玉及千叶等地或录得震度6强以上剧震。

官方推算，在最严峻情境下，死亡人数或高达约1.8万人，经济损失可达83万亿日圆（约4.18万亿港元）。若于冬季傍晚出现并伴随每秒8米强风，地震引发火灾蔓延将成为主要灾害因素。

不过，当局指出，由于住宅耐震标准提升、感震断路器普及，以及明火使用减少，预计倒塌及烧毁建筑物数量较2013年预测减少逾三成，降至约40万栋。

专家呼吁，各地仍须加强防灾准备，避免在地震活动周期转变时措手不及。

 

