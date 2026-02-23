贝森特批代表中国如同出卖美国 谷爱凌：我赢了才变政治出气袋

美国出生的「雪科」天后谷爱凌，再次代表中国夺得奥运金牌，举动惹起美国政要批评，继副总统万斯后，美国财长贝森特也批评，指谷爱凌代表中国的决定形同「出卖」。谷爱凌则指因为她赢了，成为美国某些政治力量的出气包。

与索罗斯相提并论

贝森特于20日在霍士新闻的访问中回应万斯对谷爱凌的批评，直言谷爱凌选择代表美国最大的对手出赛是「出卖」（sold out）行为，并将她与民主党金主索罗斯（George Soros）相提并论。



相关新闻：冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩

他表示，「就像副总统先前在节目中提到这位年轻奥运选手一样，美国待她不薄，她却选择出卖，倒向中国。美国也曾厚待索罗斯先生。」

万斯17日接受「The Story With Martha MacCallum」访问时指，谷爱凌是「一个在美国长大、受惠于我们教育体制，并享有让这个国家成为伟大之地的自由与权利的人，我会希望他们能选择代表美国参赛。」

万斯又指，只认同自己是美国人的奥运选手，才是他全力加油的对象。



批评是因讨厌中国

谷爱凌19日在「今日美国报」（USA Today）回应万斯的批评，称「受宠若惊」。当被问到是否觉得成为「某种美国政治力量」的出气包时，谷爱凌回答说：「是的，我确实有这种感觉。」

报道指，谷爱凌称「很多运动员都代表其他国家参赛…人们只对我这样做有意见，是因为他们把中国视为单一整体，然后他们就是讨厌中国，所以这其实不是他们表面上说的那回事。」

对于现在饱受批评，谷爱凌：「还有一个原因是因为我赢了。如果我表现不好，我想他们可能就不会这么在意了，对我来说这也没关系。每个人都有表达意见的权利。」

过去，谷爱凌曾透露，因代表中国参赛遭人身攻击，「当时甚至叫了警察。我收过死亡威胁，宿舍也被洗劫过。作为一名22岁的年轻人，我经历了一些我真心认为没人应该承受的事情。」