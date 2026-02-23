尼泊尔巴士坠河已18死20余伤 中国公民1死1伤

尼泊尔发生严重车祸，有巴士在23日凌晨坠入河中，已造成18人死亡20多人受伤，事故中，1名中国公民死亡1人受伤。

事发地点是尼泊尔中部达丁地区，23日凌晨1时许，一辆巴士行驶时坠入河中，截至当地时间23日8时，事故已造成至少18人死亡，另有20余人受伤。

尼泊尔巴士坠河已造成18人死亡，搜救行动仍未结束。Ｘ@CCTVAsiaPacific

当地警方介绍，事故车辆从博克拉市开往尼首都加德满都，行驶中偏离道路坠入了特里苏里河。救援工作仍在进行中，事故原因尚未公布。

中国驻尼泊尔大使馆确认，1名中国公民在事故中死亡，另有1人受伤，正在当地医院接受治疗。