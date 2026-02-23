被爱犬舔一下引发败血症 英妇切双手小腿保命 生死经历曝光

英国56岁妇人桑加（Manjit Sangha）疑似被爱犬舔到身上一个小伤口，引发严重败血症，心脏曾骤停6次，最终导致双手及一对小腿被切除，住院长达32周才终于返家。她为此提醒其他人，这种可怕的经历可能发生在任何人身上，千万不能轻忽宠物舔舐伤口的潜在风险。

不忘提醒其他人注意风险

她于去年7月14日病发，当天下班返家后开始感到身体不适，到翌日早上，便失去意识、呼吸困难、嘴唇发紫及手脚冰冷。

她的丈夫卡姆（Kam Sangha）回忆道：「怎么可能在不到24小时内发生这种事？明明周六她还在跟狗玩，周日去上班，周一晚上就陷入昏迷。」

或因舔到某处小伤口

医生研判，桑加的败血症很可能是因为狗狗舔舐她身上某处小伤口，例如割伤或抓痕。败血症极为严重，患者的免疫系统会开始攻击自身组织和器官，而非对抗疾病和感染，往往危及生命。

桑加因为情况严重，要入住深切治疗病房，心脏曾停止跳动6次。由于败血症迅速扩散，外科医生要截除她的双手以及膝盖以下的双腿。她还被切脾脏，对抗肺炎，并出现胆结石，这意味著她未来可能需要接受更多手术，再次住院治疗。

在医院度过结婚37周年纪念日

60岁的卡姆为陪伴爱妻，已经7个月没有工作。他表示：「每一天都以为『她今天可能撑不过去了』，但她每一天都证明我们错了，她经历了这么多磨难。她真的非常坚强。」

这对夫妇甚至在医院度过37周年结婚纪念日。桑加表示，她完全不知道发生了什么事，「第一个月我什么都不记得」。