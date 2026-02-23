冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩

2026年冬季奥运会的中国代表谷爱凌，终于在自由式滑雪女子U型场地技巧决赛中夺得今届首面金牌。赛后，谷爱凌透露成功卫冕后才得知，她的外婆冯国珍去世，说到伤心处，谷爱凌泪洒记者会「昨晚才梦到她」。

赛前一晚梦见外婆

「雪科」天后谷爱凌在本届的米兰冬奥，之前仅获两面银牌，但22日成功摘冠后，她却迟到了赛后记者会。她现身后解释，「我刚刚才知道我的外婆过世了。她在我成长过程中占有非常重要的位置，是我极为仰慕的人。」

说到与她感情甚笃的外婆逝世，谷爱凌即哽咽，还透露：「其实我昨晚还做了个梦，梦到了她。」

谷爱凌的中间名「Feng」，便是来自年逾90的冯国珍(Feng Guozhen)。谷爱凌忆述外婆的生平，「她非常坚强，是一名斗士。我觉得，很多人只是顺顺地过完一生，但她就像一艘蒸汽船。她掌控自己的人生，紧握缰绳，把人生塑造成她想要的样子。她给了我非常多启发。我来参加奥运前最后一次见到她时，她已经病得很重，所以我有料想到这个可能性。」

「我没有向她保证我一定会夺冠，但我答应她，我会像她一样勇敢。」

根据过去的报道，冯国珍在米兰冬奥举行前受访，当时已记不起外孙女参加冬奥会，只劝勉谷爱凌「长大后要成为国家栋梁，你自己加油，我都是自力更生」。