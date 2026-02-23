Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩蛇蝎女约时钟酒店开房 3男连环遇害 喝下「加料」饮品2死1伤

南韩首尔江北区揭发连环下药命案，一名二十多岁金姓女子涉嫌自去年12月起，先后约3名男子到时钟酒店开房，于酒或饮品中加入安眠药及精神科处方药物，造成2死1伤。警方调查后发现，她曾多次透过ChatGPT查询药物与酒精混合的致命剂量及后果，认为其具明确杀人意图，已改以谋杀等罪名移送检方，并正追查是否涉及更多受害人。

曾向ChatGPT查致命剂量　警方认定具杀人意图

据韩媒报道，案件最早发生于去年12月中旬。金女与一名交往约一个月的男子到汽车旅馆约会，期间将掺有药物的饮料交予对方饮用。该男子一度昏迷，幸及时送医脱险，其后向警方报案。

未料金女在警方调查期间仍再犯案。她于1月下旬及2月初，分别邀约两名二十多岁男子到江北区一间时钟酒店，并以相同手法在解酒饮料或酒类中加入大量药物，两名男子最终不治。

辩称「只想让对方入睡」

金女被捕后辩称，并无杀人意图，只是因与对方发生争执，为免冲突升级，才在饮料中加入自己平日服用的药物，希望对方入睡，未料会致命。警方初时以过失杀人方向侦办。

然而，警方翻查其手机及聊天纪录，发现她在首次犯案前曾向ChatGPT查询「过量安眠药与酒精同时服用会怎样」，系统明确回复指「非常危险，甚至可能致死」。在首名受害人苏醒后，她再度询问需增加多少剂量才会致命，以及若受害人报警应如何向警方解释。

警方指出，金女在首宗案件后明显增加药物剂量，显示已清楚掌握相关风险，却仍持续犯案，足证其主观上具有杀人意图。

警方最终以谋杀罪、特殊伤害罪及违反药物管理法等罪名，将金女移送检方。首尔北部地方法院其后以有逃亡之虞为由，裁定羁押禁见。

当局正进一步调查是否仍有其他男子曾与她接触或成为受害人。

