伊朗局势｜伊媒：一旦开战特朗普家族在中东项目将成攻击目标

美伊紧张局势持续升温，伊朗媒体《Vatan-e Emrooz》警告，若两国爆发战争，约旦将成为首要打击目标之一，原因是当地驻有美军飞机，且与华盛顿保持军事合作。报道更点名指，特朗普家族在波斯湾地区的商业利益，包括在阿联酋的投资项目，亦可能在冲突一开始就成为攻击对象。

为防遭暗杀 传哈梅内伊钦点「事实上的总统」

有关言论被视为伊朗舆论场对美方施压的一部分，显示一旦战事爆发，冲突范围或扩及中东多国及商业设施。

伊媒报道指，一旦美伊爆发战争，特朗普家族在波斯湾地区的商业利益，包括在阿联酋的投资项目，亦可能在冲突初期就成为攻击对象。美联社

另一方面，《纽约时报》引述多名伊朗高级官员报道，因应开战风险及暗杀威胁，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）已下达密令，为关键军政职位设立多达四层接班安排，并授权一个由亲信组成的「核心圈」在其遭暗杀或失联时代行决策。

报道指，最高国家安全委员会秘书拉里贾尼（Ali Larijani）已获正式委托确保政权延续，被形容为「事实上的总统」。知情官员透露，拉里贾尼已全面介入内政与外交事务，包括主导与美国的核谈判、联系俄罗斯与卡塔尔等盟友，以及处理国内大规模示威后续局势。

报道指出，伊朗高层正为最坏情况作准备，甚至内部讨论若领导层遭歼灭，或仿效委内瑞拉由代总统接管的模式，由拉里贾尼等人临时掌权，在压力下与美方谈判。

不过，潜在看守领袖均面对镇压示威及贪腐指控，专家质疑若爆发战事，相关人选能否在战后稳住局势仍存在重大不确定性。

同时，哈梅内伊亦授权由军事顾问萨法维、议长加利巴夫及办公室主任希贾齐等人组成的核心决策圈，在特殊情况下维持政权运作。虽然他早前已秘密指定三名潜在最高领袖继承人，但由于拉里贾尼并非高级神职人员，并不属于正式继承名单。