东京晴空塔爆电梯急坠事故  约20人受困5.5小时  大批游客滞留观景台

位于东京都墨田区、高634米的东京地标东京晴空塔（Tokyo Skytree），周日（22日）晚发生电梯异常事故，疑似在运行期间急速下降，其后于距离地面约30米处紧急停止，约15至30名乘客受困，直至周一凌晨2时才全数获救。

被困者于凌晨2时始获救 据报1200人滞留观景台

综合日本放送协会（NHK）、朝日新闻及TBS电视台报道，当地时间晚上约8时15分至8时30分期间，警方接获报案，有人称「电梯突然下坠后停止，我们被困在里面」。东京消防厅随即派出消防车、救护车及警车赶赴现场展开救援。

东京地标东京晴空塔周日（22日）晚发生电梯急坠事故，约15至30名乘客一度受困。Alamy

有游客表示，自晚上约8时半起需等候近一个半小时，才能乘坐恢复运行的电梯离开观景台，现场一度有三、四百人等候。图为晴空塔观景台。Alamy示意图

据了解，事发时电梯正由观景台向下行驶，期间疑出现急速下降情况，随后在约30米高位置紧急煞停。电梯内约有15至20人受困，亦有报道指人数可能多达30人，其中包括两名儿童。救援人员抵达涉事升降机旁边位置，打开紧急门，让被困人士离开。

事故亦波及其他电梯运作，部分设施暂停服务，令大批游客滞留观景台内，有报道指人数达1200人。有游客表示，自晚上约8时半起需等候近一个半小时，才能乘坐恢复运行的电梯离开观景台，现场一度有三、四百人等候，直言如果自己被困升降机会感到惊恐。