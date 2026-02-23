特朗普海湖庄园︱持燃料罐枪手身份曝光 竟是21岁死忠特粉 全家支持特朗普

美国总统特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园，被一名持霰弹枪及燃料罐的男子闯入警戒区，随即遭特勤局人员开枪击毙，特朗普当时则不在庄园内，躲过可能的暗杀风险。枪手身分其后曝光，是21岁的马丁（Austin Tucker Martin），据报竟是「死忠特粉」，而且全家都是特朗普的坚定支持者，对他竟会如此感到震惊不解。而家人前一天才刚向警方通报马丁失踪，联邦调查局已接手调查马丁动机。

白宫大赞特勤局果断化解危机

事件发生在美国政治暴力升温之际，特朗普近年曾两度遭暗杀未遂。白宫新闻秘书莱维特事后在社交平台X发文，赞扬特勤局迅速果断行动，成功化解危机。

事发于美东时间22日凌晨1时30分左右，马丁趁隙闯进海湖庄园北门的警戒区。当地警长布拉德肖指出，马丁手持霰弹枪及燃料罐，迅速被特勤局人员和副警长拦截，特朗普当时并不在佛州，而是在白宫出席活动。

持枪作势射击 遭特工开枪射杀

事发时，特勤局人员和副警长曾大声喝令马丁放下手中所有装备，然而，马丁虽然放下燃料罐，却将霰弹枪举起，作势进入「射击状态」。两名特工与副警长见状果断开火，最终马丁当场被击毙。官方后续表示，除了枪手之外，这起事件中没有任何警员伤亡。

警方原先没有公布枪手身分，经过与枪手家属确认后，布拉德肖周日（22日）上午才正式在记者会上公布。

枪手前一天遭家人通报失踪

马丁是来自北卡罗来纳州的21岁白人，家属在21日便通报他失踪，没想到竟是一路南下购买枪械、子弹，并闯入海湖庄园被击毙。

马丁的家属得知噩耗十分崩溃，其19岁表弟菲尔兹指出，全家人都是特朗普的死忠粉丝，所有家庭成员都是。菲尔兹表示：「我不敢相信他会做出这种事，这简直太令人震惊了。」菲尔兹指马丁非常安静，从不讨论政治，也很怕枪，是个「连蚂蚁都不会伤害」的好孩子。

表弟指非常安静 从不谈政治

家属透露，马丁曾在高尔夫球场工作，还将部分薪金捐给慈善机构，完全无法想像他为何做出如此行为。

根据马丁的社交媒体内容，他自称为艺术创作者，是风景和高尔夫球场插画家，热衷描绘北卡州桑德希尔斯地区的高尔夫球场景观。

特朗普近年曾两度遭暗杀未遂2024年，一名枪手在宾州竞选集会上开枪，子弹擦过特朗普耳朵，后来又有1名男子被发现手持半自动步枪藏身在佛州一处高尔夫球场灌木丛中，当时特朗普正在这座球场打球，这名男子后来被定罪为企图暗杀。