美国东岸面临超级风暴袭击 纽约市长呼啸民众留家

更新时间：14:20 2026-02-22 HKT
发布时间：14:20 2026-02-22 HKT

冬季风暴正席卷美国东北部地区，暴风雪预警之下约有3000万人受影响。美国国家气象局预测，部分地区积雪厚度可达数英尺。恶劣天气已导致超过1000个航班被迫取消，纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）警告市民，这次暴风雪可能比1月底的更为危险，呼吁全体市民留在家中。

彭博社报道，这场冬季风暴预计将从美东时间周日（22日）开始，带来厚重而潮湿的大雪，预料将导致各类交通陷入瘫痪，并可能引发大范围停电。
美国国家气象局在周六（21日）更新天气预报，指东部沿岸地区的积雪厚度最高可达50.8厘米（约20吋）。

马姆达尼在周六的记者会上发出严厉警告，称这场暴风雪的危险性，可能超过1月底席卷纽约的那一场。他因此强烈呼吁所有纽约市民留在室内，切勿外出。

暴风雪亦对陆空交通造成严重影响。其中航班追踪网站FlightAware的数据显示，周日及周一（23日）已有超过1097个航班被取消，其中大部分集中在纽约、波士顿、纽瓦克（Newark）及亚特兰大（Atlanta）等主要机场。

加州北部雪崩至9死

美国东岸亦受冷空气影响，加州出现下雪。一批滑雪客日前在美国知名野雪圣地城堡峰遇到雪崩。当地警长办公室表示，救难人员今天从内华达山脉（Sierra Nevada）寻获第9名、同时也是最后一名失踪者的遗体。

法新社报道，惨剧发生于塔霍湖（Lake Tahoe）附近的知名野雪圣地城堡峰（Castle Peak）。11名滑雪客和4名向导上周二（17日）遇上雪崩，其中6人获救、8名滑雪客身亡，还有1人下落不明。这也是美国近代史相当严重的一场致命雪崩。

而当地警方昨日（21日）通报最新救援进展，声明中表示，「搜救人员已经安然寻获2月17日在城堡峰雪崩罹难的9人」。6名幸存者包含5名客人与1名向导。

