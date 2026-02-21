关税案 | 特朗普关税遭裁定违法 全球贸易体系再陷混乱

美国最高法院裁定推翻总统特朗普的关税措施，令全球贸易体系再度陷入混乱，各国政府、企业与消费者正试图厘清如何退税以及未来走向。据《华尔街日报》报道，最高法院并未说明这些关税是否以及如何退还。对美国企业与整体经济而言，这意味著更多的贸易不确定性。

最高法院禁止特朗普援引原本用于国家紧急状况的《国际紧急经济权力法》（IEEPA），在未经国会批准的情况下征收全球性关税。这项裁决使全球贸易经济进入陌生的新局面，也可能影响特朗普近期针对加拿大与多个欧洲国家发出的关税威胁。

但特朗普仍可依据其他法规推动关税，例如1974年《贸易法》，该法允许总统透过既定程序，针对不公平贸易行为与国家安全问题加征关税。

然而，具体如何与何时实施仍不明朗。许多制造商、零售商与进口商再次陷入观望状态，类似去年关税不确定性高涨时的情况，连基本营运决策都难以规划。这项裁决也可能使企业争相追回去年依IEEPA征收的数百亿美元关税。进口商可能需向美国海关与边境保护局申请退税，甚至采取法律行动。

退税既复杂又耗时 或需要数年

美联社报道，联邦数据显示，截至去年12月，财政部已经从加征的进口关税中，收取超过1330亿美元（（1万O363亿港元），未来10年的影响估计将高达约3万亿美元（23.4亿港元）。消费者与企业如何计算并取回各自应得的部分，可能既复杂又耗时，很可能需要由下级法院进一步处理。

乔治城大学专研国际贸易与商业外交的教授布什（Marc L. Bush）表示：「这将带来大量混乱。」他认为，企业最快、最可靠的退款方式可能是国会介入并宣布自动退款，否则，「这可能需要数年时间」。

企业老板迷惘：如何拿回关税？

明尼苏达州婴儿用品公司Busy Baby老板贝尼克（Beth Benike）表示：「我松了一口气，但也有些迷惘。接下来呢？我要怎么把关税拿回来？我真的能制定一个可长期执行的商业计划吗？」

贝尼克表示，她最近为一批自深圳运来、周四刚到港的矽胶餐盘支付了关税，令她自去年以来缴纳的关税总额接近5万美元（约39万港元）。

