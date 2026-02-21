Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最高法院大法官裁定关税无效 特朗普怒斥蠢人、走狗 指受外国利益左右

即时国际
更新时间：10:29 2026-02-21 HKT
发布时间：10:29 2026-02-21 HKT

美国总统特朗普针对裁定全球性关税无效的最高法院大法官发动非同寻常的人身攻击，包括他自己任命的2名大法官，特朗普声称他们「受到外国利益左右」。

特朗普在白宫记者会上告诉记者：「我为最高法院某些成员感到羞愧，绝对羞愧，他们没有勇气为我们国家做对的事。他们非常不爱国，对我们的宪法不忠诚。」他更一度称他们是「蠢人和走狗」。

斥不爱国 对宪法不忠诚

自共和党籍总统特朗普去年1月上任以来，最高法院大多数裁定结果对他有利；而今保守派首席大法官罗伯茨（John Roberts）、巴雷特（Amy Coney Barrett）和戈萨奇（Neil Gorsuch）加入3名自由派大法官行列形成6比3多数，裁定特朗普大规模全球性关税措施违法。

这是特朗普在保守派大法官占多数的最高法院首度遭遇重大挫败。

特朗普被问到是否后悔提名巴雷特和戈萨奇出任大法官时说：「我不想说是否后悔，我认为他们的决定很糟糕。要听实话的话，我认为这让他们两个的家人蒙羞。」

力赞支持征关税权力大法官

特朗普大力称赞3位支持他课征关税权力的保守派大法官托马斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）及卡瓦诺（Brett Kavanaugh）。卡瓦诺是特朗普任命。

特朗普感谢这3人「展现力量与智慧，以及对我国的热爱」。

他特别点名卡瓦诺，称他是「天才」，并说「非常以他为荣」。卡瓦诺针对这项关税裁定撰写一份63页的不同意见书。

指最高法院受外国势力影响

特朗普还声称这项裁定背后有外国势力影响。他说：「我的看法是院方受到外国利益左右。我认为外国利益的代表人物拥有不正当的影响力。」

他说：「他们对最高法院有很大的影响力，至于是源于恐惧、尊重还是友谊，我不知道。」

记者提问是否有外国势力影响最高法院的证据，特朗普回答说：「你们很快就会知道。」

学者认为误解权力分立

伊利诺大学芝加哥分校宪法学教授施温（Steven Schwinn）认为，特朗普对个别大法官的「无端人身攻击」，显示他「根本误解权力分立」。

施温说：「他似乎认为，只要对法律的解读与他本人不同，即使这种歧见是出于诚信与正当理由，本质上就是不合法。与此同时，他本人对法律缺乏任何严肃的诠释，只是认为法律应该是他想要的样子，这不是民主的运作方式。」

