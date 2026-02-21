Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎

即时国际
更新时间：10:07 2026-02-21 HKT
发布时间：10:07 2026-02-21 HKT

日本福冈县爆骇人听闻性侵案，有男子连环对2名亲生女儿施暴，导致15岁长女怀孕生子，14岁次女要堕胎。检方指死不认罪的被告「极其卑劣」求处判入狱17年。

检方指缺悔意求刑17年

据日媒《每日放送》报道，被告于2024年6月至2025年2月，对当时15岁女儿持续性侵；2025年初，该父亲再对当时14岁的次女伸狼爪，令两名女儿分别怀孕，长女产子次女堕胎。

检方指，被告「被告对女儿们反复犯案，完全不顾她们的人格与尊严，每一次犯行都极其卑劣」。检方同时强调，「他展现出明显的惯犯特质，这些犯行都是惯性犯罪的一部分」，被告犯罪动机纯粹是「为了满足自己的性欲，其自私的动机与过程毫无可宽恕之处」。

检方又指被告被捕时否认犯行，「他并未真诚面对自己的行为及其严重性，反省态度明显不足」。

检方指，「本案在不同意性交罪、监护者性交罪的量刑标准中，属于相当恶质的类型」求处判刑17年。

 

 
 

