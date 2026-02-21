游韩注意 | 南韩全面禁止在机舱内使用充电宝 防引发火灾及爆炸风险

南韩韩联社报道，由于近期本土及国外不断发生充电宝（外置充电器）起火事故，南韩航空公司进一步收紧充电宝相关规定，所有航空公司将全面禁止在机舱内使用充电宝，以防引发火灾及爆炸的风险。

去年10月，中国国际航空一架从杭州飞往仁川的客机，因充电宝起火紧急迫降上海浦东机场；今年1月8日，韩亚航空一架从仁川飞往香港的客机机上，发生充电宝起火事故。去年1月28日晚上，釜山金海机场一架原定飞往香港的釜山航空客机，尾部起火，事故涉及放在行李架上的充电宝。

包括大航航空在内的11家航空公司全部禁止在机上使用充电宝。路透社

南韩所有航空公司将全面禁止在机舱内使用充电宝。维基网站

去年1月28日晚上，釜山金海机场一架原定飞往香港的釜山航空客机尾部起火。美联社

11间航空公司全部禁用

廉航德威航空早前公布，将于本月23日起禁止在机上为充电宝充电，以及使用充电宝为手机等电子设备充电。乘客仍可携带充电宝登机，但须在充电宝界面处贴上绝缘胶带，或分别装入塑胶袋或单独收纳袋，以防止短路，并将其放置在前排座椅口袋等可见位置。

至此，南韩11间客运航空公司都将全部禁止在机上使用充电宝。