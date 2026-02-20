特朗普怒指关税裁决可耻 宣布向全球加征10%关税

美国最高法院周五（20日）裁定总统特朗普政府大规模关税政策违法，特朗普于同日（约香港时间周六凌晨2时）召开记者会，称对法院的裁决深感失望，政府会对关税采取其他替代方案。他形容，他仍有「更强大的手段」可用，或许可以收取更多税款。

白宫：其他替代方案较为繁复、权力较受限制

特朗普随后说，将在现有关税基础上加征10%的全球关税。

白宫表示，将迅速研究透过其他法律工具代替被裁定不合法的关税，但相关代替方案普遍较为繁复和权力较受限制。路透社

最高法院裁决出炉后，白宫表示，将迅速研究透过其他法律工具代替被裁定不合法的关税，但承认相关代替方案普遍较为繁复和权力较受限制。

数小时后，特朗普召开记者会，他先批评最高法院「已被外国利益左右」，法院中的民主党人「是国家的耻辱」，某些大法官「不想做正确的事」。

他续称，关税为美国带来了强大的国家安全，政府将对关税采取其他替代方案，「也许我们可以收取更多金钱」，又称身为总统的他有权切断与某个国家的所有贸易往来，并有权实施禁运。

他特别提及《贸易扩张法》（Trade Expansion Act）和《1974年贸易法》，又指第232条款、第122条款、第201条款和第301条款都是可以选择的方案，「第338条款也是，但这需要更长的流程」。

特朗普接著宣布：「即日起，所有涉及国家安全的关税、第232条关税和现有的第301条关税均继续有效。今天，我将签署一项命令，根据（《1974年贸易法》）第122条，在现有关税的基础上，对全球商品加征10%关税。」该条款允许他实施全面关税，有效期最长可达五个月，如要延长，需获得国会批准。

此外，特朗普亦宣布，将会根据《1974年贸易法》第301条，对多国的关税展开调查，以「保护我国免受其他国家和公司的不公平贸易行为的侵害」。

特朗普带点晦气地说：「法院说我不能根据IEEPA向任何国家收取1美元。（其实）我想做什么都可以⋯⋯我现在将朝着更强大的方向前进，现在我将走我原本可以走的路。」

退税之争恐怕持续数年

被问到美国须否退还关税，特朗普表示：「接下来五年，我们都会在法庭上度过。」暗示退税之争，恐怕会持续数年。

特朗普政府自12月14日起未提供关税征收数据，外界对美国政府至今究竟征收了多少相关关税，无法核查。但美国宾夕法尼亚大学沃顿预算模型经济学家今日稍早时候曾估计，基于美国《国际紧急经济权力法》征收的特朗普关税金额已超过1750亿美元。随着最高法院裁定其违法，这笔款项可能需要退还。

加拿大政府：法院裁决证明关税毫无正当理由

加拿大政府发表声明表示，美国最高法院关于关税的裁决巩固了加拿大立场，即美国实施的《国际紧急经济权力法》的关税毫无正当理由。

英国政府就美国最高法院关于关税的裁决表示：「这应由美国自行决定，但随着更多细节公布，我们将继续支持英国企业。