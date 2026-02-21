Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄罗斯贝加尔湖｜面包车沉冰湖中国游客7死 现场画面曝光：水深达18米

即时国际
更新时间：13:04 2026-02-21 HKT
发布时间：13:04 2026-02-21 HKT

俄罗斯贝加尔湖奥利洪岛当地时间20日，一辆载有8名中国游客的汽车，因冰湖破裂坠入水中，造成7死1获救。现场画面显示，事发区域水深约18米，冰面裂缝宽约3米。

据俄罗斯紧急情况部20日消息，贝加尔湖冰层坍塌事故中，已发现7名遇难者遗体，计划展开潜水员打捞作业。公开资讯显示，涉事车辆定位于霍博伊角附近区域。

罹难的中国游客所搭乘的同款「小钢炮」汽车。

据扬子晚报消息，涉事司机为44岁当地男子，曾担任儿童足球教练，据称他直接私下接单组织此次冰上游览，非正规旅行社。

目前已确认4名游客身份（含1名生还者），为来自中国的一家人，包括夫妻二人和一个14岁的孩子，另有一名女性亲属。其余4名中国游客身份仍在核实中。

据极目新闻报道，2月20日，一位在场的中国游客表示，坠河的是当地特色「小钢炮」汽车，除一名年轻人及时开门逃生，其他人也随车沉入湖中，过程仅约两至三分钟。

该游客指，现场是一处蓝冰观赏点，附近有好几条冰裂缝，意外发生后，其他游客车辆上的男性，纷纷上前试图救人，但因车沉速度太快失败。

当地媒体指，事故原因疑司机未及时发现湖上冰裂缝造成。确实原因仍待官方调查。

事发后贝加尔湖全面禁止汽车通行。调查机关已对此事立案，警方及其他紧急救援人员已赶赴现场。此外，中国驻伊尔库茨克总领事馆已获悉情况。

