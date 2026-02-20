时尚巨头ASOS创办人泰国坠楼亡 生前陷2官司

英国知名时尚电商ASOS共同创办人格里菲斯（Quentin Griffiths）惊传在泰国芭堤雅坠楼身亡，终年58岁。这名亿万富豪从17楼公寓阳台坠落，警方在现场未发现打斗痕迹，但在完成进一步鉴识检验前，尚无法排除他杀可能性。



据报当地警方赶抵现场时，格里菲斯的遗体躺在阳台下方地面，而公寓门从内部上锁，室内没有遭破坏的迹象，初步验尸也未发现明显外力介入证据，但确切死因仍需等待完整验尸报告，可能耗时数月才能厘清真相。

凯特身穿ASOS名牌圆点连身裙。AP

前妻控伪造文件盗卖资产

格里菲斯身陷2宗法律诉讼，并与泰籍前妻陷入金钱纠纷。前妻指控他在未经同意下伪造文件，私自出售双方共同经营公司的土地和股份，涉及金额高达50万英镑（约527万港元）。格里菲斯去年曾因此被捕，但他坚决否认指控，经调查后获释，案件持续侦查中。家属认为有谜团未解，情况可疑，但目前仍不清楚具体状况。

格里菲斯曾在广告业担任高阶主管，2000年与合伙人共同创立ASOS，担任行销总监4年后离开。ASOS后来发展成市值30亿英镑（316亿港元）的全球时尚巨头，英国凯特王妃与美国前第一夫人米歇尔都曾穿着其自有品牌服饰。

格里菲斯2010年透过出售持股赚进1500万英镑（约1.58亿港元），2013年又有一笔股票获利入袋。他约在2007年移居泰国，与首任妻子离婚后再娶泰国女子，育有一双儿女，但数年前已分居。

英国外交部发言人对此表示，「我们正为一名在泰国去世的英国公民家属提供支持，并与泰国当局保持联系」。