Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

时尚巨头ASOS创办人泰国坠楼亡 生前陷2官司

即时国际
更新时间：19:02 2026-02-20 HKT
发布时间：19:02 2026-02-20 HKT

英国知名时尚电商ASOS共同创办人格里菲斯（Quentin Griffiths）惊传在泰国芭堤雅坠楼身亡，终年58岁。这名亿万富豪从17楼公寓阳台坠落，警方在现场未发现打斗痕迹，但在完成进一步鉴识检验前，尚无法排除他杀可能性。

据报当地警方赶抵现场时，格里菲斯的遗体躺在阳台下方地面，而公寓门从内部上锁，室内没有遭破坏的迹象，初步验尸也未发现明显外力介入证据，但确切死因仍需等待完整验尸报告，可能耗时数月才能厘清真相。

凯特身穿ASOS名牌圆点连身裙。AP
凯特身穿ASOS名牌圆点连身裙。AP

前妻控伪造文件盗卖资产

格里菲斯身陷2宗法律诉讼，并与泰籍前妻陷入金钱纠纷。前妻指控他在未经同意下伪造文件，私自出售双方共同经营公司的土地和股份，涉及金额高达50万英镑（约527万港元）。格里菲斯去年曾因此被捕，但他坚决否认指控，经调查后获释，案件持续侦查中。家属认为有谜团未解，情况可疑，但目前仍不清楚具体状况。

格里菲斯曾在广告业担任高阶主管，2000年与合伙人共同创立ASOS，担任行销总监4年后离开。ASOS后来发展成市值30亿英镑（316亿港元）的全球时尚巨头，英国凯特王妃与美国前第一夫人米歇尔都曾穿着其自有品牌服饰。

 

格里菲斯2010年透过出售持股赚进1500万英镑（约1.58亿港元），2013年又有一笔股票获利入袋。他约在2007年移居泰国，与首任妻子离婚后再娶泰国女子，育有一双儿女，但数年前已分居。

英国外交部发言人对此表示，「我们正为一名在泰国去世的英国公民家属提供支持，并与泰国当局保持联系」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
7小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
10小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
林逸华律师行本周一遭警方搜查并带走一批文件。资料图片
警查「碰瓷党」上门检走大量文件 律师楼提司法覆核指文件受法律专业保密特权保护
社会
6小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
22小时前
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
即时中国
3小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
2026-02-19 17:27 HKT
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家分享催运中奖心得
04:17
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家 分享催运中奖心得
申诉热话
11小时前