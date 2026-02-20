加州帅警抱狗照爆红 广大网民纷自首求逮捕

美国加州布班克（Burbank）警察局日前在官方IG专页分享一张警员帕克斯（Officer Parks）抱著一只可爱旳法国斗牛犬照片，以传达警察也喜爱狗狗的讯息。这张照片迅即在网上爆红，截至周四（19日）下午，已累积超过42万个赞好以及将近7000则留言。广大网民几乎一致地将焦点放在帕克斯帅气的外貌上，纷纷要求他来逮捕，甚至搜身。

累积逾42赞好 近7000个留言

布班克警察局在贴文中提到，帕克斯在执勤巡逻时，偶然遇到了2只可爱的法国斗牛犬，他情不自禁停下脚步，抚摸了牠们，并且抱起其中一只合照留念，借此表达警察也爱狗狗。

帕克斯与2只斗牛犬合照，其中一只在他身后草地。burbankpolice/IG

这张照片迅即在网上爆红，吸引将近7000则留言。IG／burbankpolice

从照片中可以清楚地看到，帕克斯将一只斗牛犬抱在胸前，而另一只则悠闲地趴在他身后的草地上，整体画面呈现出一种温馨而自然的氛围。

许多网民都提到这名警官的英俊外表，还有几个人开玩笑地请他「来逮捕」。

网民纷要求搜身 心肺复苏

有人写道：「帕克斯警官能否进行一次完全专业、绝对必要的搜身检查？」

另一人补充道：「我需要犯什么罪？他才会拘留我。」

戏称他偷了1000万颗心

又有人说：「我突然需要心肺复苏术。」

另一个人开玩笑说应该对这名警官进行纪律处分。「警官，请问你偷了1000万颗心，应该被定罪吗？」

