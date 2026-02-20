伊朗局势 | 伊朗致函古特雷斯 表明果断回应侵略 俄伊海军联合演习

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼周四致函联合国安理会表示，虽然伊朗不寻求「紧张或战争」，也不会发动战争，但任何美国的侵略行为都将受到「果断且相称」的回应，指出敌对部队在该地区的所有基地、设施和资产，都将成为合法目标。而伊朗及俄罗斯海军在阿曼湾及印度洋进行年度演习，旨在提高两国海军的作战协同能力。

伊拉瓦尼在致联合国秘书长古特雷斯的信中表明，伊朗不会发动战争，但「若遭遇军事侵略，伊朗将果断且相称地回应」行使自卫权。

俄伊海军在印度洋举行联合演习。美联社

伊朗革命卫队海军特种部队成员在演习中登上一艘船。路透社

美国「林肯号」航母部署中东。美联社

美军加强中东部署。法新社

警告袭区内美军基地

信中指出：「该地区敌对势力的所有基地、设施和资产都将构成合法目标，美国将对任何不可预测且无法控制的后果负全部且直接的责任。」

伊朗本周一及周二已在霍尔木兹海峡进行了一次实弹演习，霍尔木兹海峡是波斯湾狭窄的开口，全球五分之一的贸易石油经过此地。

俄伊海军演习提升作战协同能力

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗海军与俄罗斯海军的联合海上演习结束，俄方军舰已离开演习水域。

伊俄两国海军此次联合军事演习区域位于阿曼海和印度洋北部海域，联合军演发言人马格苏德卢表示，此次演习体现两国致力于加强海上合作、反对单边主义以及维护该地区海上贸易安全的承诺。

伊朗公布的影片显示，革命卫队海军特种部队成员在演习中登上一艘船。这些部队成员过去曾在重要国际水道扣押船只。伊朗也向该地区飞行员发出火箭发射警告，暗示在演习中发射反舰导弹。

波兰促公民立即离开伊朗

鉴于局势紧张，波兰总理图斯克敦促国内公民立即离开伊朗，因为「在几小时、十几小时甚至几十小时内，撤离的可能性将不存在。」他没有进一步说明。

德国军方表示，鉴于该地区当前局势及与伙伴行动一致，已将「约两位数非关键任务人员」从伊拉克北部基地调离。声明表示，部分部队仍留守协助维持位于埃尔比勒的多国营地运作，并在那里训练伊拉克部队。