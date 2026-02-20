爱泼斯坦案｜安德鲁被捕 朱弗雷家属：破碎的心终获慰藉

因牵涉已故富豪淫媒爱泼斯坦案而被褫夺王室头衔的英国前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor），于2月19日因涉嫌公职人员行为不当被捕。曾于2015年公开指控遭安德鲁性侵、并于去年4月自杀身亡的朱弗雷（Virginia Giuffre）的家属，其后发表声明，对警方行动表示感谢。家属指，安德鲁被捕显示「没有人能凌驾于法律之上」，即使身为王室成员亦然，形容消息令「我们破碎的心得到一丝慰藉」。

朱弗雷律师：案件里程碑时刻

朱弗雷家属在共同声明中写道：「今天，我们终于亲眼看到『没有人可以凌驾于法律之上，即使是皇室成员也不例外』这句话成为现实，这让我们破碎的心得到了一丝慰藉。」

声明续称：「我们谨代表我们挚爱的姐妹──朱弗雷，向英国泰晤士河谷警方致上最衷心的感谢，感谢他们展开调查并逮捕安德鲁。他从来就不是什么王子，是朱弗雷勇敢地为世界各地受害者揭露了他的真面目。」

朱弗雷的代理律师麦考利（Sigrid McCawley）亦于周四发声明说：「这对爱泼斯坦案受害者长年不懈追求正义而言，无疑是一个具有里程碑意义的时刻。」

朱弗雷是最早公开指控爱泼斯坦的受害者之一，也是发声最为勇敢的一位。生前指控，自己17岁时被爱泼斯坦贩卖到英国，并三度遭安德鲁性侵。相关说法多年来备受关注，安德鲁一直坚决否认有任何不当行为，但于 2022年选择与朱弗雷进行庭外和解，并支付约 1,600 万美元的和解金。

朱弗雷于去年不幸离世，享年 41 岁。

自上月底美国司法部公开爱泼斯坦案大量文件后，安德鲁这宗性丑闻再受关注。约在两周前，英国一个反王室团体呼吁警方调查相关文件。该批文件显示，安德鲁在担任英国贸易特使期间，疑似曾向艾普斯坦泄露政府机密资讯。周四，泰晤士河谷警方表示，已逮捕一名「来自诺福克郡、年逾 60 岁的男子」，该名男子涉嫌公职行为不当，警方已搜查其位于伯克郡与诺福克郡的相关房产。

英媒报道指，被捕男子就是安德鲁。