爱泼斯坦案｜安德鲁被捕 朱弗雷家属：心碎中获一丝安慰

因牵涉已故富豪淫媒爱泼斯坦案而被褫夺王室头衔的英国前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor），于2月19日因涉嫌公职人员行为不当被捕。曾于2015年公开指控遭安德鲁性侵、并于去年4月自杀身亡的朱弗雷（Virginia Giuffre）的家属，其后发表声明，对警方行动表示感谢。家属指，安德鲁被捕显示「没有人能凌驾于法律之上」，即使身为王室成员亦然，形容消息令「我们破碎的心得到一丝安慰」。

声明又直言：「他从来不是什么王子。朱弗雷所做的一切，是为了世界各地的幸存者。」

朱弗雷生前指控，自己17岁时被爱泼斯坦贩卖到英国，并与安德鲁发生性关系。相关说法多年来备受关注，安德鲁一直坚决否认有任何不当行为。