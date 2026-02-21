泰国大象不满被迫交配 情绪失控重伤饲主毁两车｜有片

泰国武里南府近日发生一宗骇人听闻的大象攻击事件。一头名为「佩乌泰」（Pet-uthai）的19岁公象，在被安排与母象进行交配时，疑似因不满遭催促与干扰，突然情绪失控，转而猛烈攻击其35岁的饲主，导致饲主肺部破裂，伤势严重。

事件发生于当地时间16日上午，饲主颂蓬・苏迪索（Somporn Sudthiso）为了替自家母象配种，找来了「佩乌泰」。不料，在交配过程中，「佩乌泰」突然暴走，不仅将颂蓬撞倒并造成重创，更进一步冲撞掀翻了现场2辆汽车，造成严重毁损。

接获通报的相关官员赶赴现场后，对大象使用了低剂量的麻醉镖，历经约2小时才完全发挥药效，最终将失控的「佩乌泰」重新控制。地方官员与目击者推测，大象的暴走行径可能是因为在交配时受到人为干扰与催促，引发巨大压力，也可能出自于保护母象的本能反应。

饲主颂蓬因肺部破裂入院治疗，事件最终造成1人重伤、2辆汽车及多处道路指示牌毁损。相关单位已对此事件展开详细调查。