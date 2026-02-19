东京30岁「恶狼」落网 涉嫌胁迫13岁少女卖淫

日本东京新宿歌舞伎町的夜生活远近知名，当地称为「トー横」的新宿东宝大楼一带，有女中学生遭威胁被迫卖淫，警视厅昨天（18日）以违反儿童福祉法等罪名，逮捕男子森田永树。调查人员透露，森田否认部分罪行，辩称「我是出于好心，并没有胁迫」。

案情指出，森田涉嫌于去年4月12日，对该名少女威胁道：「去给老子赚钱来」，并将她带至新宿区的一间旅馆，与一名40多岁的男性客人进行性交易。

据悉，该名受害少女自去年3月起开始在「东横」区域游荡。绰号「Imokenpi」（いもけんぴ）的森田在该地区具有一定的影响力。少女在与他结识后，当透露自己的真实年龄，就被告知「有生意想让你接」，随后便在指示下被迫卖淫。

调查发现，森田利用社交媒体，冒充少女本人来招揽嫖客。在与客人敲定交易后，便指示少女前往指定的旅馆。据推测，少女可能因报酬问题与森田发生纠纷而遭到胁迫。

此案之所以曝光，是因为去年4月，该名少女亲自向警视厅求助，表示自己「是被人强迫卖淫，如果反抗的话，不知道会被怎样对待」。目前，当地警方正进一步调查森田是否也用同样手法强迫其他少女卖淫。