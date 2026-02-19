死亡不是终结？美妇多次濒死称灵魂出窍 看超大萤幕回顾人生

对于美国马里兰州80岁的诺玛·爱德华兹（Norma Edwards）而言，死亡并非未知的恐惧，而是一段她曾三度造访却又被送回的旅程。如今，她将这些超凡的濒死经验转化为独特的人生智慧，在长者社区中担任心灵治疗师，为即将离世的人们提供慰藉与平静。

成为灵性治疗师

诺玛的奇异旅程始于20多岁，当时她因胎儿死于腹中引发并发症，心跳首次停止。她回忆道，自己灵魂脱离了身体，漂浮在手术室上方，冷静地观看著医护人员对她进行抢救。随后，她被一道光芒引领，与光融合时感受到「无法用言语形容的喜悦、极乐与爱」。

美国马里兰州80岁的诺玛。Norma Edwards FB

在这趟「超越死亡的旅程」中，她被带到一个巨大的萤幕前，观看了自己一生的回放。接著，她来到一条河边，看到对岸聚集了数百个熟悉却已逝的灵魂，包括她已故的姑姑。然而，正当她以为可以留下时，姑姑却走向她并传达了一个讯息：「祂们不允许你留下，但让你带著这句话回去——『生命远比眼见的更宏大，而且是永恒的』。」话音刚落，她便被猛力拉回身体，那种感觉如同「将整个银河系硬塞进一个小茶杯」，灵魂回归肉体的过程充满了剧痛。

2024年11月，诺玛因心脏骤停再次经历了濒死。这次她不再感到恐惧，因为她熟悉接下来将发生的一切。尽管再次来到那条河边，她依然收到了相同的讯息，被送回人间。至于第3次的濒死经验，诺玛则没有特别说明。

这些深刻的经历彻底改变了诺玛对生命的看法。她表示不再害怕死亡，因为她知道死亡不是终结。濒死经验教会她：灵魂是永存不朽的。凭借这份独特的体悟，她选择成为一名灵性治疗师，用亲身经历安抚临终者，帮助他们以更开阔的视角面对生命的最后一程。

