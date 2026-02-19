印度AI峰会丑闻｜大学以华机械狗扮自研被逐 留「发泡胶无人机」被嘲小学劳作

第4届「AI影响力峰会」周一起在印度首都新德里举行，却爆出一宗震动国际的丑闻。印度加尔戈蒂亚斯大学（Galgotias Universit）展示一款机械狗，声称由该校「卓越中心」自行研发，但很快被网友发现是中国企业制造，引发哗然。该大学其后被踢出AI峰会，撤走展位。印度官员说，事件令东道国尴尬。

据印度传媒报道，该大学还在展会现场遗下一只EPS发泡胶的「AI无人机」，简陋程度似4年级小学生的作业。有网民认为要撤销该大学的办学资格。

加尔戈蒂亚斯大学的工作人员号称「猎户座」由该校团队自主开发。 X平台

印度新德里本周举办「AI影响力峰会」（AI Impact Summit），被誉为全球南方举办的首个大型AI峰会，Google及OpenAI行政总裁都会在会议上发言。峰会现场，一款银色机械狗出现在加尔戈蒂亚斯大学的展位。

「你应该见见Orion，这是由加尔戈蒂亚斯大学卓越中心研发的。」该校传播学女教授辛哈接受国营电视台DD News访问时说，当时机械狗正表演向镜头挥手及用后腿站立等动作。她说道：「如你所见，它可以变换各种形状和动作⋯⋯还相当顽皮。」该教授还大力宣传校方在AI技术领域的投资。

宇树研发教研广泛运用

这段话随后在网上疯传，但网友很快发现，机械狗实际上是由中国初创企业宇树科技研发和出售的Go2型号，起价1600美元（约1.25万港元），在全球广泛运用于研究和教育领域。印度讯息技术部长维什诺于舆论反弹之前，也在其官方社交媒体帐号分享了这段视频，该帖子随后被删除。

两名政府官员对美联社说，这宗事件令东道国印度尴尬。

在事件引发尖锐批评后，校方在X平台发声明，表示机械狗并非大学创作，也从没这样声称过。校方指出该「最近购入」的宇树机械狗是「移动课堂」，「我们的学生正在用它做实验，测试其极限」，目的是启发制造此类技术的思维。辛哈周三向记者表示「我可能没表达清楚」，「表达方式欠妥。」

印度国大党利用此事对政府发难。X平台

该大学被下令撤离AI峰会，没想到还有后续。有人在现场发现摊位留下一架以EPS发泡胶制作的无人机，外型简陋似玩具，网民讽刺说：「它可以摧毁巴基斯坦。」

事件令印度的AI雄心遭遇尴尬的质疑。最大反对党国大党借此抨击总理击莫迪，在X平台发文称：「莫迪政府令印度在AI方面成为全球笑柄。正在举行的AI峰会上，中国机械狗被当成自己的成果展示。」该党称事件「厚颜无耻」。做这段采访的电视台记者巴塔查里则表示：「我们不应对全印度年轻人的创新能力失去信心。」呼吁观众不要过于狭隘解读。

本届峰会规模号称历来最大，当局预测有25万人与会，全球多名科技业领袖和政要出席，会议目标是提出「全球AI治理与合作的共同蓝图」。莫迪力求「强化全球伙伴关系，及确立印度在未来十年AI领域的主导地位」。峰会期间印度已获超过1000亿美元的投资承诺，要向印度AI项目提供资金，包括阿达尼集团、微软及数据中心公司Yotta。

美国AI晶片巨擘Nvidia昨日在峰会上公布，与数间印度运算公司有合作计划。总部位于孟买的云端运算与资料中心供应商L&T表示，他们正与Nvidia合作打造「印度最大的百万瓩（gigawatt）级AI工厂」，将利用Nvidia的强大处理器，在清奈提供最多30千瓩（megawatt）的数据中心容量，及在孟买提供最多40千瓩数据中心容量。