美预备役军人涉杀妻藏尸冰柜  疑潜逃香港

即时国际
更新时间：00:42 2026-02-19 HKT
发布时间：00:42 2026-02-19 HKT

美国维珍尼亚州诺福克（Norfolk）揭发骇人命案，一名38岁海军预备役军人David Varela涉嫌杀害39岁妻子Lina Guerra，并将其遗体藏于住所冰柜内。当地警方其后以一级谋杀及藏匿尸体罪起诉，惟疑凶行踪成谜。美媒2月18日引述联邦文件披露，调查人员相信Varela于本月初已乘机离境，目的地为香港。

妻失踪两周　冰柜揭遗体

据《纽约邮报》等报道，案发于2月初，死者Guerra的兄长于2月2日向警方报案，指妹妹自1月中旬起失去联络。警方跟进调查时，亦未能联络其丈夫Varela。至2月5日取得搜查令后破门入屋，在厨房冰柜内发现Guerra遗体。

死者Guerra被杀害，并被藏尸雪柜。WTKP图片
死者Guerra被杀害，并被藏尸雪柜。WTKP图片
美执法部门文件指，Varela约于今年2月5日搭乘航班潜逃香港。WTKP图片
美执法部门文件指，Varela约于今年2月5日搭乘航班潜逃香港。WTKP图片

法医于2月10日完成验尸，裁定死因属他杀。警方最初以藏匿尸体罪起诉Varela，其后再加控一级谋杀罪。不过，当局暂未公布具体犯案经过及动机。

联邦文件指疑犯25日赴港

美媒《WAVY》引述宣誓书指出，国土安全调查部门、联邦调查局（FBI）及海军刑事调查处（NCIS）相信，Varela约于2026年2月5日搭乘航班前往香港。当局亦透过紧急资料披露要求，从WhatsApp取得定位纪录，显示其讯息曾于香港发出。

调查人员指出，Varela在哥伦比亚有亲属，但与香港或中国并无明显联系。美方忧虑，由于美港引渡协议自2020年8月起暂停，疑凶或借此争取时间逃避追捕。而这亦可能是他选择潜逃香港的原因之一。

曾谎称妻涉高买被捕

死者家属向传媒透露，在Guerra失踪期间，Varela曾向其家人声称妻子因高买被捕入狱，甚至发送疑似「探监」照片。惟法庭纪录显示，Guerra从未因高买被起诉或定罪。

死者家人又指，Varela过往性格妒忌及具控制欲，曾限制妻子工作及社交，甚至曾动手施暴，但外表却表现得宗教虔诚、温和正常，令家人震惊。

目前，诺福克警方正与联邦部门及国际刑警组织合作，追查Varela下落，并寻求将其引渡回美国受审。

 

