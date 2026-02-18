Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿苏火山口「发现3人」 疑坠毁直升机罹难者

即时国际
更新时间：16:10 2026-02-18 HKT
发布时间：16:10 2026-02-18 HKT

日本熊本县阿苏火山上月20日发生一宗观光直升机坠毁事故。今日（18日），当地消防部门证实，已在坠机现场附近发现疑似全部3名失踪人员，包括2名台湾籍乘客及1名日籍机师，但经初步评估，三人生还机会极低。

相关新闻：阿苏火山直升机空难︱最新陡峭悬崖画面曝光 专家分析出事原因

事发近一个月，当局组成联合搜救队伍，展开救援行动。然而，搜救工作极艰巨。《共同社》报道，坠机位置处于几乎是垂直的悬崖峭壁，即使搜救人员站在正上方的火山口边缘，亦无法用肉眼窥探下方的直升机残骸。

毒气威胁搜救人员安全

此外，火山口的地面布满松软的火山灰砂土，完全无法打入固定绳索用的岩钉支点，周围既无树木，亦无任何建筑物可供利用，令利用绳索垂降的传统救援方案无法执行。

相关新闻：日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 日籍机师2台湾游客情况未明

火山口持续喷发对人体有害的火山气体，火山口峭壁的温度更高达80°C。在如此高温及充满毒气的环境下，搜救人员必须穿上厚重的防毒面具及耐热装备才能接近，每次行动都充满极高风险，导致搜救进度异常缓慢。

搜救队伍今日终于在现场有所发现，寻获疑似3名机上失踪人员。官方表示，基于现场环境及初步判断，相信他们生还的机会极微。后续的遗体运离及身份确认工作，预料仍将面临巨大挑战。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
7小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
4小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
04:11
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
6小时前
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
5小时前
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
时事热话
3小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
21小时前