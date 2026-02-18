阿苏火山口「发现3人」 疑坠毁直升机罹难者

日本熊本县阿苏火山上月20日发生一宗观光直升机坠毁事故。今日（18日），当地消防部门证实，已在坠机现场附近发现疑似全部3名失踪人员，包括2名台湾籍乘客及1名日籍机师，但经初步评估，三人生还机会极低。

相关新闻：阿苏火山直升机空难︱最新陡峭悬崖画面曝光 专家分析出事原因

事发近一个月，当局组成联合搜救队伍，展开救援行动。然而，搜救工作极艰巨。《共同社》报道，坠机位置处于几乎是垂直的悬崖峭壁，即使搜救人员站在正上方的火山口边缘，亦无法用肉眼窥探下方的直升机残骸。

毒气威胁搜救人员安全

此外，火山口的地面布满松软的火山灰砂土，完全无法打入固定绳索用的岩钉支点，周围既无树木，亦无任何建筑物可供利用，令利用绳索垂降的传统救援方案无法执行。

相关新闻：日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 日籍机师2台湾游客情况未明

火山口持续喷发对人体有害的火山气体，火山口峭壁的温度更高达80°C。在如此高温及充满毒气的环境下，搜救人员必须穿上厚重的防毒面具及耐热装备才能接近，每次行动都充满极高风险，导致搜救进度异常缓慢。



搜救队伍今日终于在现场有所发现，寻获疑似3名机上失踪人员。官方表示，基于现场环境及初步判断，相信他们生还的机会极微。后续的遗体运离及身份确认工作，预料仍将面临巨大挑战。